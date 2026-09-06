Matej Gaštarov bio je jedan od najboljih igrača Crvene zvezde u pobjedi u 180. vječitom derbiju.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Crvena zvezda je uspjela da preokrene i da pobijedi Partizan u 180. vječitom derbiju (2:1). Poslije najbržeg gola u istoriji vječitih derbija, u 49. sekundi, tim Alberta Rijere je nadoknadio minus i došao do šeste pobjede u domaćem šampionatu.

Jedan od najboljih igrača crveno-bijelih u ovom meču bio je Matej Gaštarov. Momak od samo 19 godina je iznudio penal koji je iskoristio Mirko Ivanić i ne samo to. Odigrao je veoma zrelu utakmicu, kao da mu nije bio prvi derbi u karijeri.

Vidi opis "Ne može ljepše od ovoga" Gaštarov sa 19 godina jedan od najboljih igrača Zvezde u derbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Kada se pobijedi derbi, nema ništa ljepše od toga. Odigrali smo hrabro, motivisano, šta da kažem, stvarno sam srećan zbog prvog derbija. Igrao sam u omladincima, ali ovo nije ništa kada se uporedi. Hvala navijačima što su nas bodrili. Dali smo sve od sebe, na kraju smo dobili meč", rekao je Gaštarov.

Rijera je rekao da ne pravi razliku između igrača po godinama, da šansu dobijaju oni koji su se dokazali na treningu.

"Naravno, svaki trening moraš da daš 100 odsto, da nema razlike sa utakmicom. I da zaslužiš šansu", dodao je Gaštarov.

"Brzo smo zaboravili"

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Još jedan mladi igrač u domaćem timu bio je i Stefan Gudelj.

"Primili smo gol poslije minuta, ušli smo u meč sa zaostatkom. Pokazali smo karakter i okrenuli meč. Šok je bio i za mene i za tim. Brzo smo to zaboravili, igrali smo svoju igru i preokrenuli", poručio je Gudelj.

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