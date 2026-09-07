Talentovani vezni fudbaler Matej Gaštarov mogao bi da postane reprezentativac Srbije u narednom periodu, ističe Ranko Stojić.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je tokom trenerskog mandata Alberta Rijere promovisala Mateja Gaštarova u standardnog prvotimca, a Fudbalski savez Srbije primijetio je njegov napredak! Direktor za strategiju i razvoj Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić tvrdi da je Srbija zainteresovana za Gaštarova, koji bi mogao da postane njen seniorski reprezentativac.

Nedavno su stigle informacije da je Sjeverna Makedonija poslala poziv u seniorsku reprezentaciju Gaštarovu, koji je tokom godina već igrao za mlađe reprezentativne selekcije, ali... Borba još nije završena, pošto i Fudbalski savez Srbije ima na osnovu čega da pošalje poziv talentovanom veznom fudbaleru.

"Vidjećemo, učinićemo sve što možemo. Probaćemo", rekao je Ranko Stojić u Mozzart podkastu "2x45" i dodao: "On ima perfektan profil za zadnjeg veznog. Onako je vižljast, visina mu je dobra, glava je gore, vidi teren i nema grešaka. Informiše se na vrijeme i donosi odluke na vrijeme. Nema tu mnogo filozofije: brza informacija, obrada i tačna odluka. Ne treba mu potez više, ne treba da igra kao 'desetka'. Tako je igrao juče i odmah se vidjela razlika".

Vidi opis Srbija hoće Mateja Gaštarova u reprezentaciji: Ranko Stojić otkrio detalje o Zvezdinom biseru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Stojić je zadovoljan kako se Matej Gaštarov razvija i smatra da ima mnogo prostora da postane bolji igrač. Iskoristio je priliku da pohvali Crvenu zvezdu za njegov iskorak u karijeri, ali i opomenuo šta bi mladi fudbaler morao da radi bolje u narednom periodu.

"Mislim da oni u klubu to znaju. Zvezda ima dobre stručnjake, direktor omladinske škole Nikola Jelić to radi jako dobro. Treba da mu se napravi morfološki, odnosno fizički program. Doći će u situaciju da će morati da igra tijelom. Kada bude igrao evropske utakmice, ne može uvijek da igra na 'kliker' i na prvu ideju. To je nemoguće, zato što te protivnik tako orijentiše i čita igru, a na toj poziciji ne smiješ nijednom da izgubiš loptu. Ako je izgubiš, to je u najmanju ruku šansa za protivnika, a vjerovatno i gol, jer odbrana direktno pada. Zbog toga mora malo da ojača i da popravi taj prvi korak, ali to su sve zanatske stvari na kojima se radi", zaključio je Stojić.

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