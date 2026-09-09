VAR je analizirao dvije sporne situacije sa vječitog derbija Crvene zvezde i Partizana i ustanovio je gdje je sudija pogriješio

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u 180. vječitom derbiju pobedila Partizan na Marakani (2:1). Poslije meča se podigla bura zbog odluka sudije Nenada Minakovića. Saša Ilić i čelnici crno-bijelih bili su veoma nezadovoljni njegovom arbitražom, pa su čak i tražili da više nikada ne sudi njihove mečeve.

Sada je iz Sudijske komisije FSS stigla analiza spornih situacija sa vječitog derbija. Tačnije. U pitanju su dvije situacije. Prva kod penala koji je napravljen nad Matejem Gaštarovim kada je Mirko Ivanić dao gol za vođstvo. Druga je start Mahmuda Bađa nad Milanom Vukotićem u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Vidi opis FSS objavio video analizu spornih situacija sa derbija: Penal je bio, ali i crveni karton za Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Kada je prva situacija u pitanju FSS smatra da je donesen prava odluka. Sudija Minaković je pustio da se igra nastavi kada je Gaštarov pao u kaznenom prostoru. Ali, onda je dobio poziv iz VAR sobe i promijenio je odluku kada je pogledao snimak.

"Objašnjenje: Odbrambeni igrač startuje na protivnika, koji ulazi u kazneni prostor s loptom, ali ne odigrava loptu nego dolazi do kontakta s nogom napadača. Pošto je VAR imao jasan video dokaz o načinjenom prekršaju, poziva sudiju na OFR, koji ispravno dosuđuje kazneni udarac", stoji u obrazloženju situacije Sudijske komisije FSS.

Crvena zvezda Patizan sporna situacija penal za Zvezdu Izvor: YouTube/ Sudijska komisija FSS - Analiza VAR situacija

Druga situacija je žuti karton koji je dobio Bađo. Sudijska komisija smatra da je morao da dobije crveni zbog bezobzirnog starta. Sudija Minaković mu je dao žuti karton za start, VAR je samo potvrdio odluku.

"Objašnjenje: Igrač pravi prekršaj otpozadi na svog protivnika koristeći obje noge, kao i veliku brzinu i intenzitet. Činjenica da je igrač odigrao loptom ne umanjuje ozbiljnost ovakvog prekršaja, jer je ugrožena bezbjednost protivnika. U ovakvoj situaciji, očekivana je VAR intervencija kako bi bio pokazan crveni karton", navodi se u obrazloženju.

Crvena zvezda Partizan sporna situacija faul Bađa Izvor: YouTube/Sudijska komisija FSS - Analiza VAR situacija

Dakle, iz Sudijske komisije, koju sada vodi Frank de Bleker, smatraju da je sudija Minaković sa VAR sobom kod spornih situacija doneo jednu dobru i jednu lošu odluku.