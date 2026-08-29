RK Borac m:tel deklasirao Moslavinu! Crveno-plavi lako izašli na kraj sa Hrvatima u "Boriku"

Nisu igrači Mirka Mikića imali problema da upišu trijumf nad Moslavinom (41:23).

Izvor: RK Borac m:tel

Rukometaši Borca m:tel lako su ove subote izašli na kraj sa timom Moslavine iz Kutine.

Igrai Mirka Mikića su u prvoj kontrolnoj utakmici u dvorani Borik porazili hrvatski sastav rezultatom 41:23, a ovakav ishod mogao je da se nasluti već nakon prvog dijela, poslije kojeg su crveno-plavi bili u prednosti od 11 golova (20:9).

Najbolji golgeterski učinak u ovom meču imao je Arsenije Bubić sa 7 pogodaka, dok su po 5 puta mrežu Moslavine zatresli Danilo Tubin, Miloš Nježić i Milenko Rožić.

Izvor: RK Borac m:tel

Naredni rival u Banjaluci, 3. septembra, biće tim Spačve iz Vinkovaca, dok je za 12. septembar zakazano gostovanje ekipi Maglaja. Trebalo bi taj duel da predstavlja generalnu probu pred početak nove premijerligaške sezone, u kojoj banjalučki rukometaši imaju najviše ambicije.

Takođe, ne treba zaboraviti ni da ih 30. septembra, takođe u Boriku, očekuje meč Svesrpskog kupa protiv Partizana.

DOSADAŠNJI UČINAK

Borac m:tel je u dosadašnjem dijelu priprema porazio Grosuplje u Gradišci (34:31), da bi potom na startu turneje po Srbiji nadigrao Šamot iz Aranđelovca (31:32). U posljednja dva meča na ovoj turneji upisani su porazi – protiv Dinama u Pančevu (37:28) i Metaloplastike u Šapcu (30:18).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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