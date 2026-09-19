"Plemići" objavili važne vijesti: Osnovan ženski fudbalski klub Zrinjski!

Djevojke već dobile nadimak "plemkinje"!

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski Zrinjski saopštio je da je osnovan ženski fudbalski klub Zrinjski, navodeći da to „otvara novo poglavlje u klupskoj istoriji“.

"Osnivanjem ŽHŠK Zrinjski želimo stvoriti čvrste temelje za sistematski i dugoročan razvoj ženskog fudbala te djevojkama i djevojčicama pružiti mogućnost da svoje prve fudbalske korake, ali i ozbiljnu sportsku karijeru, grade pod imenom i grbom HŠK Zrinjski", naveli su iz mostarskog kluba.

Kako je najavljeno prvi sportski cilj je da se „plemkinj“, kako im je već dodijeljen nadimak, od sezone 2026/27 uključe u takmičenje Prve lige Federacije BIH.

"Osnivanje ŽHŠK Zrinjski predstavlja važan iskorak za naš klub i novu priliku za sve djevojke i djevojčice koje fudbal žele učiniti dijelom svog sportskog puta. Vjerujemo kako će „plemkinje“ svojim radom, predanošću i rezultatima dostojno predstavljati ime Zrinjskog te postati važan dio naše klupske porodice“, naveli su iz Zrinjskog i najavili da je u pripremi i projekt škole ženskog fudbala za mlađe uzrasne kategorije, čiji je cilj stvaranje kvalitetnog temelja za dugoročan razvoj mladih fudbalerki.