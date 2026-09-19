Novac od Mbapea pokrenuo lavinu: Najvažniji čovjek francuske reprezentacije pod istragom

Čovjek od povjerenja "trikolora" Mohamed Sanhadži zbog pokrenutog istražnog postupka neće biti dio tima na prvom okupljanju reprezentacije Francuske

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Mohamed Sanhadži, možda nije tako poznato ime, ali godinama je bio jedan od najvažnijih ljudi u sjenci francuske reprezentacije, zadužen za bezbjednost i logistiku nacionalnog tima. Saradnik koji je skoro dvije decenije bio uz "trikolore" sada neće biti dio prvog okupljanja ekipe otkako je selektor postao Zinedin Zidan. Razlog je sudski postupak koji se vodi protiv njega zbog sumnji na više krivičnih djela, među kojima su korupcija, trgovina uticajem, prevara i pranje novca povezanog sa poreskom prevarom. U sve je umiješan i kapiten Kilijan Mbape.

Posebnu pažnju privukla je uplata od 60.300 evra koju je Sanhadži dobio od Kilijana Mbapea poslije Svjetskog prvenstva u Kataru.

Sanhadži je 16. septembra izveden pred istražnog sudiju, nakon što je prethodno 48 sati proveo u policijskom pritvoru. Sud mu je potom odredio mjere nadzora koje mu, između ostalog, zabranjuju kontakt sa sadašnjim i bivšim reprezentativcima Francuske, članovima stručnog štaba, selektorima i aktuelnim i bivšim čelnicima Francuskog fudbalskog saveza.

Ne sme ni da dolazi u sjedište Saveza, trening-centar u Klerefontenu, na stadion "Stad de Frans" i stadion "Park prinčeva", osim ukoliko za to dobije posebno odobrenje sudije. Određen mu je i depozit od 80.000 evra, dok mu je, prema navodima francuskih medija, zabranjeno i obavljanje posla u profesionalnom sportu.

Zbog svega toga Sanhadži neće moći da bude uz reprezentaciju na prvom okupljanju u Zidanovom mandatu. Zanimljivo je da je upravo novi selektor želio da dugogodišnji saradnik ostane dio njegovog stručnog štaba.

Od policajca do čovjeka od povjerenja u reprezentaciji

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Sanhadži je uz francusku reprezentaciju bio od 2004. U početku je radio kao policijski službenik zadužen za bezbednost, da bi vremenom postao jedan od ljudi koji su se brinuli da kompletna organizacija nacionalnog tima funkcioniše bez problema.

Radio je sa brojnim generacijama francuskih fudbalera i selektora, a njegov posao uglavnom se odvijao daleko od očiju javnosti. Poslije Mundijala u Kataru, međutim, njegovo ime počelo je da se povezuje sa istragom koja je kasnije dobila mnogo veće razmjere.

Sve je počelo uplatom od 60.300 evra

Poseban dio istrage odnosi se na novac koji je Sanhadži dobio od Mbapea. Francuski mediji navode da je u junu 2023. od napadača dobio ček na 60.300 evra. Novac je, prema dostupnim informacijama, poticao od Mbapeovog bonusa za Svjetsko prvenstvo 2022. Sam fudbaler je ranije objasnio da je želio da Sanhadžiju pokloni novac kao znak zahvalnosti za njegov angažman tokom turnira.

Transakcija je, međutim, privukla pažnju finansijskih istražitelja. Banka ju je 2024. prijavila francuskoj službi Trakfin, koja se bavi finansijskim obavještajnim poslovima, nakon čega je otvorena istraga. Sama uplata ne predstavlja dokaz da je krivično djelo počinjeno, već su njene okolnosti i priroda postale dio šireg postupka.

Ozbiljne sumnje, ali nema presude

Kako je istraga napredovala, obuhvatila je i druge moguće nepravilnosti. Sanhadži se sada suočava sa sumnjama koje uključuju primanje ili prikrivanje pronevjerenih javnih sredstava, aktivnu i pasivnu korupciju, trgovinu uticajem, međunarodnu trgovinu uticajem, prevaru i pranje novca povezanog sa poreskom prevarom.

Ipak, važno je naglasiti da protiv njega još nema pravosnažne presude. Pokretanje postupka i mjere koje je odredio sud ne znače da je Sanhadžijeva krivica dokazana. Formalna sudska istraga u Parizu otvorena je u januaru 2026, nakon što je prethodno pokrenuta provjera transakcije.

Napustio policiju, ali ostao uz Francusku

Slučaj je već ostavio posljedice na njegovu policijsku karijeru. Još ranije smo pisali o tome da je Mohamed Sanhadži morao da ode u prevremenu penziju poslije administrativnog postupka koji je sprovela francuska policijska inspekcija.

Ipak, njegov rad sa reprezentacijom nije tada završen. Francuski fudbalski savez ga je angažovao nakon odlaska iz policije, pa je nastavio da bude dio nacionalnog tima, a u Zidanovom stručnom štabu dobio je ulogu vezanu za bezbjednost i logistiku.

Zidan želio da ga zadrži

Sanhadži je očigledno uživao veliko povjerenje unutar reprezentacije. Navodno je Zidan insistirao na tome da ostane u stručnom štabu poslije Svjetskog prvenstva. Sad je, međutim, situacija potpuno drugačija. Mjere koje mu je odredio sud praktično su onemogućile svaki kontakt sa ljudima sa kojima je godinama sarađivao.

Za francusku reprezentaciju slučaj dolazi u posebno osjetljivom trenutku, na početku Zidanovog mandata. Sanhadži je godinama radio iza kulisa i brinuo o tome da reprezentacija funkcioniše van terena, ali je istraga sada otvorila pitanja o njegovim odnosima sa igračima, njegovoj ulozi u nacionalnom timu i okolnostima u vezi sa uplatom koju je dobio od najveće zvijezde francuskog fudbala.