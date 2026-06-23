Plejmejker Vasilije Micić preskočiće okupljanje reprezentacije Srbije zbog zdravstvenih problema, potvrdio selektor Alimpijević.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaška reprezentacija Srbije ima vrlo važne utakmice pred sobom i potrebne su joj pojbede nad Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Da bi do njih došlo, pozvan je i Nikola Jokić koji će kao kapiten voditi sad "orlove", ali kao i obično u kvalifikacijama - Srbija neće biti u najjačem sastavu.

Nije to iznenađenje poslije teških i napornih sezona, tako da Alimpijević - između ostalog - nije zvao ni Bogdana Bogdanovića, Filipa Petruševa, Marka Gudurića, Nikolu Milutinova...

Vidi opis Zašto Micić ipak ne igra za Srbiju? Oglasio se Alimpijević i riješio posljednju dilemu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Na spisku na kraju neće biti ni plejmejkera Vasilija Micića, koji u dogovoru sa Alimpijevićem preskače okupljanje.

"Vasa Micić ima određene zdravstvene stvari koje treba da riješi po završetku sezone, koja mu još traje", rekao je Alimpijević o plejmejkeru Hapoela iza koga je naporna sezona.

Nije bilo novih poziva, odnosno niko neće zamijeniti Micića, tako da je ovo spisak Srbije za novi FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo:

Nikola Jokić (Denver)

Aleksa Avramović (Dubai)

Stefan Miljenović (Crvena zvezda)

Jovan Novak (King Ščećin)

Arijan Lakić (Partizan)

Filip Barna (FMP)

Ognjen Dobrić (Crvena zvezda)

Nikola Đurišić (Crvena zvezda)

Nemanja Dangubić (Dubai)

Dejan Davidovac (Crvena zvezda)

Stefan Momirov (Spartak)

Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi)

Nikola Tanasković (Budućnost)

Nikola Jović (Majami Hit)

Strahinja Gavrilović (Igokea)

Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders)

Uroš Plavšić (Bordo)

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti još Vladimir Jovanović, Ognjen Stojaković, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Stefan Radojičić. U medicinskom timu su prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.

Vidi opis Zašto Micić ipak ne igra za Srbiju? Oglasio se Alimpijević i riješio posljednju dilemu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Srpski tim odigraće pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu. Srbiju očekuju dva meča za kraj prve faze kvalifikacija - 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 6. jula protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu.

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