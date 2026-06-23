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Zašto Micić ipak ne igra za Srbiju? Oglasio se Alimpijević i riješio posljednju dilemu

Zašto Micić ipak ne igra za Srbiju? Oglasio se Alimpijević i riješio posljednju dilemu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Plejmejker Vasilije Micić preskočiće okupljanje reprezentacije Srbije zbog zdravstvenih problema, potvrdio selektor Alimpijević.

Zašto Vasa Micić ne igra za Srbiju Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaška reprezentacija Srbije ima vrlo važne utakmice pred sobom i potrebne su joj pojbede nad Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Da bi do njih došlo, pozvan je i Nikola Jokić koji će kao kapiten voditi sad "orlove", ali kao i obično u kvalifikacijama - Srbija neće biti u najjačem sastavu.

Nije to iznenađenje poslije teških i napornih sezona, tako da Alimpijević - između ostalog - nije zvao ni Bogdana Bogdanovića, Filipa Petruševa, Marka Gudurića, Nikolu Milutinova...

Na spisku na kraju neće biti ni plejmejkera Vasilija Micića, koji u dogovoru sa Alimpijevićem preskače okupljanje.

"Vasa Micić ima određene zdravstvene stvari koje treba da riješi po završetku sezone, koja mu još traje", rekao je Alimpijević o plejmejkeru Hapoela iza koga je naporna sezona.

Nije bilo novih poziva, odnosno niko neće zamijeniti Micića, tako da je ovo spisak Srbije za novi FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo:

  • Nikola Jokić (Denver)
  • Aleksa Avramović (Dubai)
  • Stefan Miljenović (Crvena zvezda)
  • Jovan Novak (King Ščećin)
  • Arijan Lakić (Partizan)
  • Filip Barna (FMP)
  • Ognjen Dobrić (Crvena zvezda)
  • Nikola Đurišić (Crvena zvezda)
  • Nemanja Dangubić (Dubai)
  • Dejan Davidovac (Crvena zvezda)
  • Stefan Momirov (Spartak)
  • Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi)
  • Nikola Tanasković (Budućnost)
  • Nikola Jović (Majami Hit)
  • Strahinja Gavrilović (Igokea)
  • Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders)
  • Uroš Plavšić (Bordo)

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti još Vladimir Jovanović, Ognjen Stojaković, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Stefan Radojičić. U medicinskom timu su prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.

Srpski tim odigraće pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu. Srbiju očekuju dva meča za kraj prve faze kvalifikacija - 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 6. jula protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu.

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Tagovi

Vasilije Micić košarka Srbija Dušan Alimpijević

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