Zašto Micić ipak ne igra za Srbiju? Oglasio se Alimpijević i riješio posljednju dilemu

Plejmejker Vasilije Micić preskočiće okupljanje reprezentacije Srbije zbog zdravstvenih problema, potvrdio selektor Alimpijević.
Košarkaška reprezentacija Srbije ima vrlo važne utakmice pred sobom i potrebne su joj pojbede nad Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Da bi do njih došlo, pozvan je i Nikola Jokić koji će kao kapiten voditi sad "orlove", ali kao i obično u kvalifikacijama - Srbija neće biti u najjačem sastavu.
Nije to iznenađenje poslije teških i napornih sezona, tako da Alimpijević - između ostalog - nije zvao ni Bogdana Bogdanovića, Filipa Petruševa, Marka Gudurića, Nikolu Milutinova...
Na spisku na kraju neće biti ni plejmejkera Vasilija Micića, koji u dogovoru sa Alimpijevićem preskače okupljanje.
"Vasa Micić ima određene zdravstvene stvari koje treba da riješi po završetku sezone, koja mu još traje", rekao je Alimpijević o plejmejkeru Hapoela iza koga je naporna sezona.
Nije bilo novih poziva, odnosno niko neće zamijeniti Micića, tako da je ovo spisak Srbije za novi FIBA kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo:
- Nikola Jokić (Denver)
- Aleksa Avramović (Dubai)
- Stefan Miljenović (Crvena zvezda)
- Jovan Novak (King Ščećin)
- Arijan Lakić (Partizan)
- Filip Barna (FMP)
- Ognjen Dobrić (Crvena zvezda)
- Nikola Đurišić (Crvena zvezda)
- Nemanja Dangubić (Dubai)
- Dejan Davidovac (Crvena zvezda)
- Stefan Momirov (Spartak)
- Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi)
- Nikola Tanasković (Budućnost)
- Nikola Jović (Majami Hit)
- Strahinja Gavrilović (Igokea)
- Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders)
- Uroš Plavšić (Bordo)
U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, biti još Vladimir Jovanović, Ognjen Stojaković, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Stefan Radojičić. U medicinskom timu su prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.
Srpski tim odigraće pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu. Srbiju očekuju dva meča za kraj prve faze kvalifikacija - 2. jula protiv Švajcarske u gostima i 6. jula protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!