Dušan Alimpijević: "Ko, ako ne Jokić? Nemojte to da mislite, ni on ne misli"

Selektor Dušan Alimpijević naglašava da je Jokić ključan za uspjeh reprezentacije Srbije u kvalifikacijama. Njegovo prisustvo donosi dodatnu snagu timu.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević okupio je danas ekipu na koju računa u mečevima kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, a lijepo je vidjeti da se odazvao i najbolji igrač svijeta Nikola Jokić i to poslije naporne sezone u NBA.
"Ne treba misliti došao je Jokić i ništa ne treba više da radimo. Ni on to ne voli", rekao je Alimpijević danas okupljenim medijima na treningu Srbije pred vrlo važne utakmice koje slijede: "Svi igrači koji su se odazvali za ove julske prozore, zaslužuju poštovanje. Drago mi je i vas da vidim u velikom broju. Ovo je toliko duga i naporna sezona, tako da ništa osim poštovanja ne treba da pokazujemo."
Kako je rekao, od početka nije bilo upitno da li će Jokić biti tu: "Čovjek nije pravio probleme, niti je bilo upitno. Jednostavna priča. Od početka mog selektorskog mandata rečeno je da kada god on bude mogao zbog obaveza u klubu, biće sa reprezentacijom. Jokić je ispunjen reprezentacijom, reprezentacija Srbije ga čini srećnim, to su i prošli selektori potvrdili, vidite i sada koliko je srećan i nema sumnje da je on treba da bude kapiten reprezentacije Srbije", naglasio je Alimpijević koji je takođe odlučio da Jokić bude kapiten Srbije.
"Rekao sam mu da me manje brine kako bi on reagovao. Sve drugo bi bilo neobjašnjivo, ko, ako ne on? Tu ne treba dalje da se objašnjavamo."
Istakao je i da su se drugi igrači odazvali "bez ikakve priče" i da je već na jučeranjem treningu vidio da dobro djeluju, dok je takođe rekao i da je sa ostalim reprezentativcima na vezi. Neki od njih nisu mogli da budu tu, kao Bogdanović, Milutinov i Petrušev, dok je u dogovoru sa njim otpao i Micić.
"On ima nekih svojih zdravstvenih stvari koje mora da riješi poslije sezone koja i dalje traje", zaključio je on.
Prva utakmica se igra protiv Švajcarske u gostima (2. jul), pa protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu (6. jul) u Beogradu.