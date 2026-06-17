Tri velika iznenađenja na spisku Srbije: Alimpijević zvao četvoricu iz Zvezde i jednog iz Partizana

Nekoliko igrača iz Evrolige neće biti u sastavu za mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević objavio je spisak od 18 igrača koji će konkurisati za julske mečeve u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. "Orlovi" se u ovom prozoru sastaju sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom i biće veliki favoriti u oba okršaja.

Alimpijević može da računa na trojicu igrača iz NBA lige - Nikolu Jokića, Nikolu Jovića i Tristana Vukčevića, dok će mu Bogdan Bogdanović biti na raspolaganju u avgustu. Po prvi put je na spisku igrač Crvene zvezde Nikola Đurišić, a tu su i prekaljeni asovi Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić. Poziv je dobio i Stefan Miljenović, dok je iz Partizana tu samo Arijan Lakić.

Veliko ime je svakako Vasa Micić koji je imao jako napornu sezonu u Hapoelu, a tu su i Aleksa Avramović, Nemanja Dangubić iz Evrolige.

Veliko iznenađenje je izostanak Nikole Milutinova koji je nedavno osvojio titulu šampiona Evrope sa Olimpijakosom, a bio je i dio idealne petorke u regularnom delu evropskog takmičenja. Ipak, ova odluka možda ne bi trebalo da čudi jer je srpski centar nedavno izjavio da je ovo jedna od najtežih sezona u njegovoj karijeri.

"Ne sjećam se kada sam posljednji put bio toliko umoran. U jednom trenutku sam osjetio da me tijelo napušta. Osjećao sam to svuda, u nogama, u jednom trenutku sam mislio da će nešto da pukne. Srećom, nije se desilo ništa takvo. Bilo je prilično teško, ali je vrijedilo, osvojili smo titulu i sada možemo da uživamo u ljetu", rekao je Milutinov nedavno.

Na centarskoj poziciji Srbija ima Uroša Plavšića i Dušana Ristića, osim Nikole Jokića, pa se odsustvo Milutinova neće previše osjetiti.

U odnosu na ekipu sa prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva nema ni Marka Gudurića i nije poznato šta je razlog njegovog neigranja. Iza sebe ima neubedljivu sezonu u Olimpiji iz Milana, ali ćemo više o njegovom statusu saznati kada se selektor bude obratio javnosti.

U sastavu nema ni Filipa Petruševa, ali se može pretpostaviti da je problem povreda koju je sanirao tek u završnici ABA lige gdje je Dubai slavio protiv Partizana.

Spisak Srbije:

Nikola Jokić (Denver)

Vasilije Micić (Hapoel)

Aleksa Avramović (Dubai)

Stefan Miljenović (Crvena zvezda)

Jovan Novak (King Ščećin)

Arijan Lakić (Partizan)

Filip Barna (FMP)

Ognjen Dobrić (Crvena zvezda)

Nikola Đurišić (Crvena zvezda)

Nemanja Dangubić (Dubai)

Dejan Davidovac (Crvena zvezda)

Stefan Momirov (Spartak)

Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi)

Nikola Tanasković (Budućnost)

Nikola Jović (Majami Hit)

Strahinja Gavrilović (Igokea)

Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders)

Uroš Plavšić (Bordo)

Reprezentacija Srbije okupiće se 22. juna na početku priprema i odigraće pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu.

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