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Tri velika iznenađenja na spisku Srbije: Alimpijević zvao četvoricu iz Zvezde i jednog iz Partizana

Tri velika iznenađenja na spisku Srbije: Alimpijević zvao četvoricu iz Zvezde i jednog iz Partizana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nekoliko igrača iz Evrolige neće biti u sastavu za mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Ko je na spisku košarkaške reprezentacije Srbije Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević objavio je spisak od 18 igrača koji će konkurisati za julske mečeve u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. "Orlovi" se u ovom prozoru sastaju sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom i biće veliki favoriti u oba okršaja.

Alimpijević može da računa na trojicu igrača iz NBA lige - Nikolu Jokića, Nikolu Jovića i Tristana Vukčevića, dok će mu Bogdan Bogdanović biti na raspolaganju u avgustu. Po prvi put je na spisku igrač Crvene zvezde Nikola Đurišić, a tu su i prekaljeni asovi Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić. Poziv je dobio i Stefan Miljenović, dok je iz Partizana tu samo Arijan Lakić.

Veliko ime je svakako Vasa Micić koji je imao jako napornu sezonu u Hapoelu, a tu su i Aleksa Avramović, Nemanja Dangubić iz Evrolige.

Veliko iznenađenje je izostanak Nikole Milutinova koji je nedavno osvojio titulu šampiona Evrope sa Olimpijakosom, a bio je i dio idealne petorke u regularnom delu evropskog takmičenja. Ipak, ova odluka možda ne bi trebalo da čudi jer je srpski centar nedavno izjavio da je ovo jedna od najtežih sezona u njegovoj karijeri.

"Ne sjećam se kada sam posljednji put bio toliko umoran. U jednom trenutku sam osjetio da me tijelo napušta. Osjećao sam to svuda, u nogama, u jednom trenutku sam mislio da će nešto da pukne. Srećom, nije se desilo ništa takvo. Bilo je prilično teško, ali je vrijedilo, osvojili smo titulu i sada možemo da uživamo u ljetu", rekao je Milutinov nedavno.

Na centarskoj poziciji Srbija ima Uroša Plavšića i Dušana Ristića, osim Nikole Jokića, pa se odsustvo Milutinova neće previše osjetiti. 

U odnosu na ekipu sa prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva nema ni Marka Gudurića i nije poznato šta je razlog njegovog neigranja. Iza sebe ima neubedljivu sezonu u Olimpiji iz Milana, ali ćemo više o njegovom statusu saznati kada se selektor bude obratio javnosti. 

U sastavu nema ni Filipa Petruševa, ali se može pretpostaviti da je problem povreda koju je sanirao tek u završnici ABA lige gdje je Dubai slavio protiv Partizana.

Spisak Srbije:

  • Nikola Jokić (Denver)
  • Vasilije Micić (Hapoel)
  • Aleksa Avramović (Dubai)
  • Stefan Miljenović (Crvena zvezda)
  • Jovan Novak (King Ščećin)
  • Arijan Lakić (Partizan)
  • Filip Barna (FMP)
  • Ognjen Dobrić (Crvena zvezda)
  • Nikola Đurišić (Crvena zvezda)
  • Nemanja Dangubić (Dubai)
  • Dejan Davidovac (Crvena zvezda)
  • Stefan Momirov (Spartak)
  • Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi)
  • Nikola Tanasković (Budućnost)
  • Nikola Jović (Majami Hit)
  • Strahinja Gavrilović (Igokea)
  • Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders)
  • Uroš Plavšić (Bordo)

Reprezentacija Srbije okupiće se 22. juna na početku priprema i odigraće pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu.

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Tagovi

Srbija košarka orlovi Dušan Alimpijević

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