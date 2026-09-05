Bivši golman "zmajeva" protiv Borca u Konferencijskoj ligi

Nekadašnji reprezentativni golman Bosne i Hercegovine Kenan Pirić (32) karijeru će nastaviti u letonskoj Rigi, koja je rival banjalučkog Borca u Konferencijskoj ligi.
Pirić je nedavno raskinuo saradnju sa Nefčijem iz Azerbejdžana, a sada je potpisao ugovor sa šampionom Letonije.
Nekadašnji čuvar mreže "zmajeva" će osim u domaćem prvenstvu nastupati i u Konferencijskoj ligi, gdje će njegov novi tim igrati protiv Borca iz Banjaluke, Kairata, Pafosa, Žalgirisa, Jabloneca i Atalante.
Piriću, koji je u BiH igrao za Zrinjski, Gradinu i Slobodu, ovo je jubilarni 10. klub u karijeri u kojoj je još branio boje Genta, Antalije, Gecepea, AEK Larnake, Atromitosa i Maribora.
Sa "plemićima" iz Mostara je dva puta bio šampion BiH, a ima i jednu osvojenu titulu prvaka Slovenije sa ekipom Maribora.
U dresu A selekcije BiH, zabilježio je osam nastupa.
Oficiāli varam paziņot, ka esam parakstījuši līgumu ar 32 gadus veco Bosnijas un Hercegovinas vārtsargu Kenanu Piriču! Laipni lūgts komandā!⚽️— Riga FC (@RigaFC_Official)September 4, 2026
:https://t.co/1dQAZq9eAVpic.twitter.com/Cir9PBij5O
(MONDO)