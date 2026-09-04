Šta kažu posljednje projekcije? Borac osvaja 7 bodova i ide u nokaut-fazu Konferencijske lige!

Crveno-plavi bi, prema ovim projekcijama, trebalo da se nađu među najbolja 24 tima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Borca nastupiće ove jeseni, drugi put u klupskoj istoriji, u ligšakoj fazi Konferencijske lige.

Izabranici Vinka Marinovića će drugi nastup u ligaškoj fazi početi 15. oktobra, kada će u Atini odmjeriti snage sa Panatinaikosom. Ovaj meč počeće u 18.45 časova.

Prvu domaću utakmicu Borac će odigrati sedam dana kasnije, kada u Platonovu ulicu dolazi KuPS (21.00). Petog novembra, Banjalučani će biti gosti Mjelbija (18.45), dok će tri sedmice kasnije dočekati Atalantu (21.00). Za 10. decembar (21.00) zakazano je gostovanje Hartsu, dok sedam dana kasnije duelom sa Rigom u Banjaluci (21.00) završava ligaška faza.

Prema mišljenju specijalizovanog portala Football Meets Data, crveno-plavi bi u ovoj konkurenciji mogli da osvoje sedam bodova, što bi im bilo dovoljno za mjesto u nokaut-fazi!

Sudeći po ovim projekcijama, Borac će upisati dvije pobjede, remi i tri poraza, što bi ih nakon šest kola smjestilo na 22. mjesto. U tom slučaju, Banjalučani bi se za mjesto u osmini finala boriti protiv ekipa koje bi zauzele 11. ili 12. mjesto, a prema sadašnjim projekcijama, bili bi to Kopenhagen ili Hetafe.

Podsjetimo da timovi koji budu plasirani od prvog do osmog mjesta idu direktno u osminu finala, dok će sve ekipe koje se nađu na tabeli od 9. do 24. stepenika razigravati za popunu još osam preostalih mjesta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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