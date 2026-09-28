Tarik Biberović pred otkazom u Dalasu

Tarik Biberović je odlučio da iz Evrolige ode u NBA, ali postoji šansa da ne dočeka debi u ekipi Dalasa.

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Tarik Biberović je tražio način da ode u NBA ligu i pronašao ga je tako što je morao da plati 1,1 miliona dolara iz svog džepa da bi osigurao odlazak iz Fenerbahčea. Međutim, postoji šansa da ne dočeka debi u najjačoj ligi na svijetu.

Dalas traži način da zadrži Dvajta Pauela za predstojeću sezonu i jedno od najlogičnijih rješenja na tom putu je da se odreknu Biberovića i njegove plate. Pauela su doveli za jednogodišnji ugovor vrijedan 3.88 miliona dolara.

"Mavsi će uraditi sve da zadrže Pauela. To je trenutno veoma teško. Dalas može da iskoristi Tarika Biberovića, Markusa Sasera i Musu Sisea kako bi to riješili", naveo je pouzdani novinar Mark Stajn.

Biberović će za dvije godine dobiti šest miliona dolara, što je za njega svakako najvažnije, pošto je ugovor garantovan i tu svotu će dobiti kako god okrene.

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