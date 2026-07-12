Turski košarkaš dobija priliku da se nametne u NBA ligi, što mu je dugogodišnja želja.

Izvor: MN PRESS

Turski košarkaš Tarik Biberović naredne sezone neće igrati u Evroligi - on je prihvatio ponudu iz SAD, ali ne onu koja je nedavno stigla sa koledža već direktno iz NBA lige! Turski reprezentativac porijeklom iz Bosne i Hercegovine novi je košarkaš Dalas Maveriksa, koji će mu za dvije godine platiti 6.000.000 dolara.

Utisak je da bi Biberović taj novac lako zaradio i u evropskoj košarci, samo da je želio da "opipa" tržište. Jasno je da su presudile njegove želje za dokazivanjem na najvišem nivou i borbu protiv najboljih igrača na planeti. Tarik stiže u Dalas nakon što je taj tim dobio prava na njega, u trejdu koji je obavio sa Memfisom.

Vidi opis Tarik Biberović platio 1.100.000 dolara da ode iz Fenerbahčea: Igraće za siću, samo da nije u Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Beyza Comert / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Fenerbahče će zbog odlaska u NBA ligu prihodovati čak 2.000.000 dolara, a to je veliki problem za Biberovića. Po pravilima NBA lige, Dalas može da plati samo 900.000 dolara, što znači da će preostalih 1.100.000 dolara turski reprezentativac morati da doda iz svog džepa. Praktično, on će za dvije godine igranja u NBA ligi dobiti manje od pet miliona dolara, što je novac koji nije ogroman za najbogatije evropske ekipe. Vjerovatno mu to neće teško pasti jer tri godine čeka poziv iz SAD.

Bibrović je na draftu 2023. godine izabran kao 56. pik, ali se čini da Memfis ni u jednom trenutku nije ozbiljno računao na njega. U međuvremenu je Tarik postao jedan od najoljih šutera evropske košarke, a u dresu Fenerbahčea uspio je da uz brojne domaće trofeje osvoji i Evroligu.

Biberović je bilježio prosječno 11,3 poena, 3,0 skokova i 1,3 asistencije na 41 utakmici, od kojih je počeo 36. Šutirao je 52,4 odsto za dva poena, 41,9 odsto za tri poena i 95,2 odsto sa linije slobodnih bacanja. Upravo su njegovi šuterski kvaliteti glavni razlog zbog kojeg ga je Dalas uzeo - njima je bio potreban igrač koji pogađa iz svih pozicija, a prethodnih nedjelja Biberović je povremeno poređen sa Bogdanom Bogdanovićem.