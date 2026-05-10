Turski košarkaš Tarik Biberović odbio da pređe na koledž u Luizijani za sedam miliona dolara godišnje.

Izvor: MN PRESS

NBA je daleko od Evrolige, a po dešavanjima u posljednje vrijeme moglo bi se reći da najbolje klubove u Evropi polako sustižu i NCAA ekipe! Svjedoci smo da su gotovo svi najtalentovaniji košarkaši u Evropi ili prihvatili ponudu da se presele na koledž ili na radaru nekog od univerziteta. Među njima je i Tarik Biberović, turski košarkaš rođen u Zenici.

Kako prenosi "Eurohoops", Tarik Biberović je dobio ponudu da se preseli na koledž i to za čak 7.000.000 dolara godišnje! LSU, odnosno Luizijana Stejt Univerzitet, zainteresovan je da pred novu sezonu koledž košarke angažuje aktuelnog šampiona Evrope i jednog od najboljih igrača Evrolige, turskog reprezentativca koji bi i ove sezone trebalo da bude važan faktor u timu Fenerbahčea na putu do odbrane trofeja.

Vidi opis Tarik Biberović odbio 7.000.000 dolara po sezoni: Šampion Evrope neće da igra na koledžu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Beyza Comert / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Za LSU su tokom istorije igrali Pit Maravič, Šekil O'Nil i Ben Simons, pa je jasno da se sa tog koledža može veoma lako stići i do NBA lige, ali... Sada nije cilj samo "pravljenje" igrača. Američki koledži igraju se velikim ciframa kako bi sebi obezbijedili potpise već formiranih košarkaša koji mogu da im pomognu da ostvaruju rezultate i to je trend koji ćemo gledati sve dok su na snazi aktuelna pravila.

Ipak, Amerikanci su dobili negativan odgovor na ponudu koja se čini veoma primamljivom. Navodno je Tarik Biberović odbio ponudu da se preseli u Luizijanu za 7.000.000 dolara godišnje, već će i u narednim sezonama biti udarna igla Fenerbahčea, sa kojim ga do kraja tekuće sezone čeka pokušaj odbrane titule u Evroligi.

Tarik Biberović je u januaru napunio 25 godina, profesionalac je od 2016. godine kada je debitovao za KK Sparse u Sarajevu, a 2023. godine na NBA draftu izabrao ga je Memfis. Pored evropske titule sa timom iz Istanbula, pet je puta osvojio Kup Turske, tri puta prvenstvo i jednom Superkup Turske. Prije samo nekoliko mjeseci bio je MVP završnog turnira Kupa Turske.