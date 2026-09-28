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Fudbaleri tzv. Kosova htjeli da tuku golmana Austrije!

Fudbaleri tzv. Kosova htjeli da tuku golmana Austrije!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Potpuni haos dogodio se na utakmici Lige nacija između tzv. Kosova i Austrije kada su gostujući igrači htjeli da se obračunaju sa golmanom domaćeg tima.

Fudbaleri Kosova htjeli da tuku golmana Austrije Izvor: Printscreen/X/balkanpostasi

Austrija je lako i ubjedljivo savladala tzv. Kosovo u Ligi nacija - 3:1. Jedan detalj obilježio je ovu utakmicu - dogodilo se to u 83. minutu kada je Edon Žegrova sa penala dao počasni pogodak. Golman Kristijan Zavječinski je poslije toga uzeo loptu i stavio je ispod svog dresa.

Tada je nastao haos. Fudbaleri gostujućeg tima tada su nasrnuli na njega i na sve načine pokušali da izvuku loptu. Čuvar mreže je sklonio ruke i pokazao da ne želi nikakav sukob. Nekoliko igrača ga je opkolilo, čak su počeli i da udaraju po lopti kako bi je izbacili iz dresa.

Cijela ta frka koja je nastala ničemu naravno nije služila. Austrija je već imala veliku prednost, tako da vremena za preokret epskih razmjera nije bilo.

Što se toka meča tiče, sve je bilo gotovo već posle prvog poluvremena. David Afengruber je pogodio za vođstvo u 23. minutu, pa je u nadoknadi prvog dijela pogodio Čivubuke Adamu. Gol za 3:0 dao je Karni Čukvuemeka u 61. minutu i to samo tri minuta po ulasku u igru.

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Tagovi

Kosovo Austrija Liga nacija fudbal

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