Kristijano Ronaldo nije dobio ni minut: Kiselo se smijao dok su Portugalci rušili Norvežane

Kristijano Ronaldo nije odigrao ni minut na utakmici Portugala protiv Norveške, koja je završena rezultatom 2:1.

Izvor: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia

Reprezentacija Portugala pobijedila je na gostovanju Norvešku 2:1 (1:0), u utakmici u kojoj Kristijano Ronaldo (41) nije odigrao ni minut, već je presjedio na klupi za rezerve.

Njegov zemljak i saigrač iz Al-Nasra Žoao Feliks je sa linije šesnaesterca "ćušnuo" loptu u mrežu Skandinavaca za vođstvo 1:0 u 17. minutu, neizbježni Erling Holand izjednačio je u 51. minutu poslije odbijene lopte, a konačnih 1:2 postavio je Gonsalo Ramoš na način koji će iznervirati Norvešku.

Bio je Portugalac na pravom mjestu da iskoristi katastrofalan kiks norveškog golmana Erjana Nilanda (36), koji se ovog ljeta "proslavio" prepirkom sa Nejmarom na Svjetskom prvenstvu u Americi. Čuvar mreže je doslovno dodao loptu u noge Ramosu, a on ga je potom lako lobovao i donio braniocu titule šesti bod poslije prva dva kola.

I poslije toga su Portugalci dali gol, za ubjedljivih 3:1, ali je Ramošev drugi pogodak poništen zbog ofsajda.

Ronaldo gledao kako napadači daju golove

Reditelj TV prenosa utakmice u Oslu često je snimao Kristijana Ronalda na klupi gostiju, a fotografi su uhvatili i poneki "kiseli" osmijeh najvećeg Portugalca u istoriji. Među rezervama je odgledao čitav meč odlukom trenera Žoana Žezusa. Mogao je da vidi kako startni napadači Žoao Feliks i Ramoš koriste šanse, što je njemu bio veliki problem prije nekoliko dana protiv Velsa (i ne samo tada).

Trofejni portugalski trener je ostavio na klupi i Bernarda Silvu i Rubena Nevesa, koji su ipak ušli u igru, dok je CR7 proveo meč u jakni. To će se vjerovatno promijeniti 1. oktobra kada Portugal bude gostovao Danskoj na Parken stadionu u Kopenhagenu i 4. oktobra kada Norveška bude gostovala na "Dragau" u Portu.

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