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Javila se bivša djevojka Kristijana Ronalda: "Nudili su mi mnogo novca da ga napadam i blatim"

Javila se bivša djevojka Kristijana Ronalda: "Nudili su mi mnogo novca da ga napadam i blatim"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Džema Atkinson je bivša djevojka Kristijana Ronalda koja je otkrila da su joj nudili novac da priča loše stvari o čuvenom portugalskom fudbaleru, ali da je to odbila.

Džemi Atkinson nudili novac da blati Kristijana Ronalda Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia/Instagram/glouiseatkinson

Kristijano Ronaldo je jedan od najboljih fudbalera u istoriji i čovjek koji se konačno skrasio sa Georginom Rodrigez. Kao i mnogi poznati sportisti, tako je i on imao razne veze u prošlosti i djevojke sa kojima je izlazio. Jedna od njih je i britanska glumica Džema Atkinson.

Upravo je jedna njena izjava ponovo dospjela u žižu javnosti. Zašto? Zato što je priznala da su joj nudili velike svote novca da javno proziva, napada i priča loše o portugalskom asu.

"Kada smo raskinuli, ponudili su mi dosta novca da pričam loše o njemu. Nisam to željela. Nisam imala ništa negativno da kažem o njemu. Nisam vidjela nikakav razlog da ga blatim", rekla je Džema u jednom intervjuu za "Radio 103".

Otkrila je i kako je izgledao njen prvi sastanak sa Ronaldom.

"Na prvom dejtu smo otišli do moje kuće, pili čaj i gledali smo 'Mućke'. Ne znam da li mu se to gledalo i da li mu se dopala serija, ali je to tada bilo na televiziji", ispričala je Džema.

Kada su bili u vezi i šta je sa njom sada?

Kristijano i Džema zabavljali su se oko četiri mjeseca 2007. godine. Bilo je to u periodu kada je Ronaldo tek stigao u Mančester junajted. Nije njihova veza dugo trajala, pa su nastavili svojim putem.

Džema je britanska glumica koja je uglavnom dobijala uloge u sapunicama, pa je radila i za "BBC" i vodila je i svoj podkast. Obraća dosta pažnje na zdravlje, pa je tako pisala knjige o tome i pokrenula je svoj brend proizvoda za njegu kože. Vjerena je za profesionalnog plesača Gorku Markeza, imaju dvoje djece, sina Tijaga i kćerku Miju, ali se nisu vjenčali iako su vjereni od 2021. godine. Naglasili su i javno da je za njih "to samo parče papira" i da su srećni i zadovoljni kako stvari stoje između njih trenutno.

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Kristijano Ronaldo

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