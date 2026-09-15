Vladimir Ivić ponizio Kristijana Ronalda i Postekoglua

Vladimir Ivić je sa svojim Al Ainom u Azijskoj Ligi šampiona razbio Al Nasr Kristijana Ronalda sa Angeom Postekogluom na klupi.

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Vlada Ivić je održao čas fudbala Kristijanu Ronaldu, Sadiju Maneu, Žoaou Feliksu i Angeu Postekogluu. On je sa svojim Al Ainom pobijedio Al Nasr sa nikada više zvijezda u timu 4:0 u azijskoj Ligi šampiona i prilično ih je obrukao u prvom kolu tog takmičenja.

Nije u problemima prije ovog meča bio Al Nasr, Kristijano i njegov tim su imali šest pobjeda i po poraz i remi, a sada su poniženi. Prvo je u 25. minutu Sad Al Naser dodao loptu do rivala, a onda je El husin Rahimi postigao prvi gol. Bez šansi je bio Al Hilal, a u drugom poluvremenu je isti igrač postigao pogodak za dupliranje vođstva, a onda je krenulo razbijanje.

Sofijan Rahimi je fao treći, a onda i Jorgos Jakumakis četvrti gol. Sa pet igrača u odbrani, uspio je Ivić sa sve Đorđem Skokom u odbrani da sačuva svoj gol i da donese veliku pobjedu timu iz Ujedinjenih Araspkih Emirata.

Veliki Vlada Ivić

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Sjajni Zrenjaninac je nakon početaka u Proleteru igrao za Partizan punih šest godina, a poslije kratke epizode u Borusiji Menhengladbah prešao je u AEK. Igrao je za Aris i PAOK, a za reprezentaciju je odigrao 8 mečeva. Kao trener vodio je PAOK, Makabi, Votford, Kraskodar i od 2025. Al Ain.