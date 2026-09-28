Dvije drastične kazne Rumunima zbog "Kosovo je Srbija"

UEFA je drugi put drastično kaznila selekciju Rumunije zbog podrške Srbiji i transparenata "Kosovo je Srbija" na tribinama.

Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Rumunija je opet kažnjena zbog meča sa reprezentacijom tzv. Kosova. Nakon što je UEFA kaznila Rumune zbog duela ove dvije selekcije iz 2023. sada je došla i kazna za utakmicu Rumunija - "Kosovo" odigranu 15. novembra 2024. godine. Zbog prekršaja sa tog meča Rumuni će dočekati selekciju Bosne i Hercegovine bez publike 28. septembra.

Fudbalski savez Rumunije potvrdio je da na meču neće biti gledalaca, a u izvještaju sa tog meča navedeno je da je razlog za kaznu "rasističko i diskriminatorno ponašanje", kao i razvijanje transparenta "Kosovo je Srbija". Taj meč je registrovan službenim rezultatom 3:0

Tada je u okviru Lige nacija završen kada su fudbaleri selekcije tzv. Kosova napustili teren u 90. minutu. Rezultat je bio 0:0, za zelenim stolom je upisana pobjeda Rumuniji, ali je i Rumunija drastično kažnjena. Čekalo se dvije godine da se kazna izvrši jer su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo bile pod okriljem FIFA i na te mečeve nije mogla biti primijenjena kazna.

Osim igranja bez publike Rumuni su platili gomilu kazni. Morali su da plate 9.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren, 4.500 evra zbog pirotehnike, 8.000 evra zbog lasera, 12.500 zbog ometanja intoniranja himne i 14.000 evra zbog blokiranja prolaza.

Na meču Rumunije i "Kosova" 2023. godine bilo je još napetije. Meč je prekinut, stajalo se 40 minuta, pa se nastavilo. I tada je na tribinama bio transparent "Kosovo je Srbija". Na kraju je bilo 2:0, a Rumuni su morali da plate razne kazne u vrijednosti od 52.500 evra, a na meču sa Andorom je bilo publike, ali samo djece do 14 godina.