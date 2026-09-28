Tadić i Van Dajk se sjetili starih dana: Počeli zajedno kao klinci, mnogi su zaboravili

Kapiteni Srbije i Holandije evocirali uspomene na zajedničke dane u Holandiji i Engleskoj.

Izvor: Fudbalski savez Srbije

Kapiteni reprezentacija Srbije i Holandije, Virdžil Van Dajk (35) i Dušan Tadić (37) razmijenili su dresove i nekoliko rečenica poslije utakmice njihovih selekcija "na Marakani". Legende svojih selekcija godinama su igrali zajedno u nekoliko različitih klubova i obojici je bilo drago da se sretnu u Ljutice Bogdana.

Tadić i Van Dajk zajedno su igrali u Groningenu na početku velikih karijera, u sezoni 2011/12, a potom su se sreli i u Sautemptonu, u Premijer ligi. Tamo je Srbin dočekao Holanđanina 2015. i onda su igrali zajedno čak tri sezone, sve do Tadićevog transfera u Ajaks, gdje je pola decenije pisao istoriju i bio kapiten, kao i Van Dajkove selidbe u Liverpul, gdje je postao jedan od najboljih defanzivaca svijeta i prvak Premijer lige i Lige šampiona.

I u veteranskim godinama obojica su na visokom nivou i u stanju da prave razliku, što je Tadić pokazao razigravši Srbiju protiv Holandije čim je ušao u poluvremenu. Nažalost, kapiten "Orlova" ni u drugom meču od povratka u nacionalni tim nije uspio da sa saigračima izbjegne poraz, a malo je nedostajalo da na "Marakani" bude neriješeno.

Tadić bolje zna Holanđane od svih

Utakmica na stadionu "Rajko Mitić" bila je prilika za Tadićev susret sa igračima sa kojima je dijelio i dijeli teren u Holandiji. U toj zemlji je 2010. počeo inostranu karijeru u Groningenu i Tventeu i u tamošnju ligu se dva puta vraćao - 2018. u Ajaks, a ovog ljeta 2026. u NEK Najmegen.

"Znam ih sve, igrao sam protiv svih i sa 60 odsto momaka sam igrao. Znam ih u dušu, oni teže svom stilu igre, brzi su, eksplozivni, dobri tehničari, mislim da smo im dosta dobro parirali, da je mogao da bude i drugačiji rezultat. Nije se desio, ali imamo dosta dobrih stvari da izvučemo. Naravno, negativne stvari da analiziramo i da se pripremamo za ono što dolazi", rekao je Tadić poslije meča za TV Arena sport.

Vidi opis Tadić i Van Dajk se sjetili starih dana: Počeli zajedno kao klinci, mnogi su zaboravili Rud Van Nistelroj i Nemanja Gudelj se pozdravljaju na Marakani posle meča Srbija - Holandija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 4 4 / 4

Tadić i Van Dajk ponovo će se sresti za nedjelju dana u Ajndhovenu, 4. oktobra, a u međuvremenu će Srbija u četvrtak 1. oktobra gostovati uzdrmanoj Njemačkoj na Alijanc areni u Minhenu.

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