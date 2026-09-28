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Prizor sa "Marakane" zabrinuo sve u Liverpulu: Meč Srbije i Holandije upalio alarme na Enfildu

Prizor sa "Marakane" zabrinuo sve u Liverpulu: Meč Srbije i Holandije upalio alarme na Enfildu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Na duelu Srbije i Holandije Kodi Gakpo doživio je povredu zgloba koja bi mogla da ga spriječi da igra protiv Sitija. Englezi iz sata u sat očekuju vijesti.

Kodi Gakpo se povrijedio na utakmici Srbija Holandija Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ostrvski mediji sa velikom pažnjom su pratili dešavanja na meču Srbije i Holandije, jer se strahuje da je napadač Liverpula Kodi Gakpo (27) doživio ozbiljniju povredu skočnog zgloba pred derbi sa Mančester sitijem (11. oktobra)

U ranoj fazi utakmice između Srbije i Holandije, Gakpo je povukao kontranapad sa svoje polovine, a u želji da presiječe opasnu akciju, vezista Srbije i Ipsviča Saša Lukić (30) oštro je startovao u Holanđanina. Borbeni srpski fudbaler je uhvatio njegovu nogu "u makaze" i poljski sudija Šimon Marčinjak dao mu je zbog toga žuti karton. Nije prošlo mnogo vremena, a Gakpo je u 17. minutu morao da izađe i da ustupi svoje mjesto Rubenu Van Bomelu (22) zbog bola u zglobu.

Gakpo u velikoj formi ove jeseni

Holandiju u nastavku Lige nacija očekuju mečevi protiv Grčke (1. oktobra) i revanš sa Srbijom (4. oktobra), ali je nastup Gakpa pod velikim znakom pitanja dok se čekaju zvanični snimci skočnog zgloba. Ostanak bez odličnog igrača Liverpula ove sezone bio bi ogroman udarac, s obzirom na to da igra u sjajnoj formi pod komandom novog trenera "Redsa" Andonija Iraole i selektora Ćavija. Već je postigao tri gola uz četiri asistencije, uključujući spektakularan gol u remiju protiv Njemačke prošle nedjelje u Ligi nacija.

Liverpul već vratio Isaka kući

Reprezentativna pauza ponovo je postala najveći košmar za Liverpul. Prije Gakpa je i prvi strijelac "Redsa" Aleksander Isak doživio povredu i zbog nje morao da napusti tabor Švedske. Skupocjeni špic zadobio je povredu mišića butine u meču protiv Rumunije i zbog toga je već vraćen u klupski trening centar na oporavak.

Kada su novinari pitali selektora švedske reprezentacije Grejema Potera o Isakovoj povredi, on je rekao da je u pitanju lakša povreda butine. "Ima manji problem sa butinom. Nije ništa ozbiljno, ali zbog broja utakmica koje imamo u kratkom vremenskom periodu, neće moći da ih odigra", kazao je Englez.

Bez Isaka i Gakpa, Liverpul bi mogao da ostane potpuno bez glavnog napadačkog tandema za predstojeći prvenstveni derbi protiv Sitija.

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Tagovi

Kodi Gakpo Srbija Holandija fudbal

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