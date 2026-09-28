Fudbalska reprezentacija Srbije zabilježila je slab broj gledalaca na mečevima. Da li "orlovi" zaslužuju veću podršku navijača?

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je obje utakmice na startu Lige nacija i jasno je da su "orlovi" u ovom trenutku daleko od najboljih evropskih selekcija, zbog čega je i posjeta zatajila. Tako je podrška reprezentaciji bila izuzetno slaba, ni blizu kakva se možda očekivala.

Koliko je gledalaca bilo na mečevima Srbije?

Vidi opis Objavljen broj gledalaca sa mečeva Srbije: Da li su "orlovi" zaslužuju veću podršku? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Prema zvaničnim podacima, reprezentaciju Srbije protiv Grčke (1:2) pratilo je samo 5.700 navijača. Ipak, treba dodati da je bio u pitanju radni dan, kada je u Beogradu igrala i Crvena zvezda u Evroligi, što je sigurno uticalo na posjetu.

S obzirom na to da je na tom meču Srbija doživjela poraz, nije došlo do naglog porasta broja zainteresovanih, ali ih je bilo više u susretu protiv Holandije iz razloga što je u pitanju atraktivniji protivnik - i bolji termin. Tako je, prema zvaničnim podacima, Srbiju na tom susretu pratilo 15.600 gledalaca.

Da li Srbija zaslužuje više?

Izvor: MN PRESS

Nažalost, reprezentacija Srbije vezala je prvi put od 2003. godine četiri poraza i atmosfera oko nacionalnog tima nije dobra, što znaju i u državnom timu.

"Očekujemo da će biti više publike, očekujemo podršku, ali razumijemo navijače. I mi želimo najbolje uvijek, nadam se da će u nedjelju biti bolje", rekao je Filip Kostić za RTS poslije utakmice sa Grčkom, svjestan toga da bi bolji rezultat svakako uspio da ubijedi naše navijače da ih podrže.

"U nedjelju nas čeka još zahtjevnija utakmica. Holandija je preozbiljna ekipa, moramo bolje i moramo da zadržimo sve što je bilo pozitivno. Imamo puno dobrih igrača i tu nema stajanja".

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