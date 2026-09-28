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Šok u NBA: 200 miliona? Neću tu siću!

Šok u NBA: 200 miliona? Neću tu siću!

Autor Nikola Lalović
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Džejlen Duren je ponovo rekao ne Detroit Pistonsima i odbio je ugovor vrijedan 200 mliona dolara.

Džejlen Duren odbio 200 miliona dolara Izvor: David Jensen / Getty images / Profimedia

Džejlen Duren samo viče ne, ne i ne! Već nekoliko puta je tokom ljeta odbio ponude Detroita, a sada je ponovo rekao da mu je malo novca. Pistonsi su mu ponudili ugovor na 200.000.000 dolara za pet godina saradnje, ali odbio je.

Ugovor je bio obavezujući, bez timske ili igračke opcije, a osim što su predstavnici Džejlena Durena bili nezadovoljni ponuđenim novcem oni su smatrali i da neke klauzule u ugovoru nisu u redu. Najviše im je zasmetala klauzula prema kojoj Duren mora da pazi na kilažu.

"Atletik" je u tekstu Sema Emika donio informaciju da je Duren zahtijevao petogodišnji maksimalni ugovor na 287.000.000 dolara. Teško da će poslije plej-ofa prethodne sezone dobiti taj novac.

Za šta traži 287 miliona?

Džejlen Duren je poslije jedne sezone na koledžu Memfis izabran kao 13. pik 2022. godine, krenuo je da napreduje iz godine u godinu i prošle sezone je prosječno imao 19,5 poena po meču i 10,5 skokova. Nakon dabl-dabla u regularnom dijelu sezone prilično se raspao u plej-ofu i zato sada sve čudi njegovo odbijanje ovolikog novca.

Duren je odigrao 14 mečeva u plej-ofu, imao je samo 10,2 poena i 8,5 skokova po utakmici, što je manje i od prosjeka u plej-ofu sezonu prije kada je imao 11,8 poena i 10,7 skokova.

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Tagovi

NBA liga košarka

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