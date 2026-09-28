Vasilije Marković poslije debija za Austriju: "Nema potrebe da pričamo o Srbiji, sve je jasno"

Mladi vezista Austrije Vasilije Marković debitovao je za Austriju na meču sa selekcijom tzv. Kosova i sada je definitivno jasno da od igranja za Srbiju nema ništa.

Izvor: laolat/Instagram

Austrija je pobijedila tzv. Kosovo u B rangu Lige nacija 3:1 (2:0), a na tom meču je debitovao Vasilije Marković. On je zamijenio povrijeđenog Vanera u 78. minutu i tako je otklonio sve sumnje. Mladi vezista Austrije iz Beča se definitivno odlučio za Austrijance.

Austrija je pobijedila golovima Davida Afengrubera, Džuniora Adamua i Karnejia Čukvumeke, dok je Edon Žegrova smanjio iz penala u finišu na 3:1. Poslije utakmice austrijski novinari su odmah pitali mladog Markovića da li je sada sve gotovo.

"Trebali li još uvijek da pričamo o Srbiji ili je to...", pitali su austrijski novinari, na šta je Marković kratko rekao: "Ne, zapravo ne. Sve je jasno."

Dragović mu davao savjete

Vasilije Marković je ponikao u omladinskoj školi Austrije iz Beča i već dugo je dio omladinskih selekcija Austrije. Odigrao je 29 mečeva, a sada je debitovao za seniore. Iako je srpskog porijekla, odlučio se da zaigra za Austrijance.

"Ne, stvarno je išlo brutalno brzo. Zaista nisam očekivao da će ići tako brzo, ali otkad sam bio u U17 reprezentaciji, sve je krenulo uzbrdo, hvala Bogu. Naravno, odmah su me obuzeli žmarci. Bio sam pun emocija i stvarno nisam znao šta radim", rekao je Marković poslije meča pred punim stadionom i 47.000 navijača.

Pošto u prvom timu Austrije iz Beča igra sa Aleksandrom Dragovićem pitali su ga da li mu je stariji kolega sa ravno 100 nastupa u nacionalnom timu dao neke savjete.

"Da, Drago mi je rekao samo da budem potpuno pun samopouzdanja i da nastavim vrijedno da radim na sebi", naglasio je Vasilije Marković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!