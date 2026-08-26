Ko je Vasilije Marković? "Desetka" svjetske klase koju krade Srbija

Srbija bi uskoro mogla da dobije pojačanje u fudbalskoj reprezentaciji, navodno kontakt sa mladim Vasilijem Markovićem je već postignut...

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Može se reći da Srbija kuburi sa mladim igračima koji bi mogli da obuku dres Orlova, jer je nekolicina njih izmakla - što zbog neažurnosti, što zbog želje da brane boje druge zemlje. Ime na koje treba obratiti pažnju u narednom periodu je Vasilije Marković, momak koji blista u Austriji i čiji potencijal prijeti da izraste u sjajnog igrača.

Austrijski mediji tvrde da je Srbija stupila u kontakt sa mladićem rođenim 2008, koji je u maju napunio 18 godina. Bečka škola se da primijetiti već u ranim fazama igre Markovića, pa je neophodno da Srbija napravi prvi korak i pozove ga u tim. Marković već brani boje Beča iz Austrije, igra za seniorski tim i dosad je zabilježio 20 izlazaka na teren.

Ne manjka mu ni minutaža u nacionalnom timu, doduše, u ekipi do 17 godina postao je vicešampion svijeta, a Arsen Venger ga je čak uvrstio među pet najboljih igrača turnira. "Vidio sam puno potencijala u Kataru, puno zanimljivih momaka. Ko je ostavio najjači utisak na mene? Momak sa brojem deset iz Austrije, Vasilije Marković", rekao je tom prilikom.

"On je igrač poput Ksavera Šlagera"

Iako je njegova karijera na početku, jasno je da se radi o velikom potencijalu i neophodno je da Srbija to i iskoristi. O Markoviću se već sad priča kao o velikoj zvijezdi, posebno zbog agresivnosti u presingu, dominantnosti u vazduhu i u borbi za loptu. I možda se provlači teorija da nije virtuoz na terenu, činjenica je da naporan rad izuzetno pomaže mladom fudbaleru.

Zbog izuzetnih kritika Vasilije je već na listi želja mnogih evropskih klubova, pa nije tajna da se za njega raspituju i Bazel, Salcburg, Lugano, Šturm, a spominjalo se da je u trci čak i Crvena zvezda.

Zbog toga hvalospjevi na račun ovog momka ne prestaju:

"On je igrač poput Ksavera Šlagera, moderan zadnji vezni, veoma dobar u presingu i osvajanju lopte na polovini rivala. Neumorni radnik. Pokušavamo da ga potpišemo više od godinu dana. Vaso je sada u vrlo dobroj poziciji. Mi želimo da ostane, uradićemo sve što je do nas", izjavio je Manuel Takač, zadužen za mlađe kategorije u bečkoj Austriji.

Trojica "ukradenih" na jednom mjestu

Bilo bi sjajno vidjeti da Srbija ima trojicu veznih igrača koji su "ukradeni". Zapravo, Aleksandar Stanković je imao poziv Italije, zemlje u kojoj je rođen, jer je njegov otac Dejan igrao fudbal. Ipak, zvijezda Intera odlučila je da brani boje iste zemlje kao i slavni otac. Ujedno, bilo bi sjajno upariti tandem Stanković-Marković i vidjeti kakvu čaroliju njih dvojica mogu da proizvedu na terenu.

S druge strane, u reprezentaciji Srbije igra i Lazar Samardžić, za kojeg su se Orlovi takođe izborili. Bilo je ponuda iz Njemačke, bilo je i sasvim logično da obuče dres seniorskog tima, ali je momak rođen u Berlinu poslije svih omladinskih selekcija Njemačke riješio da zaduži opremu Srbije i zaigra za "A" tim Orlova.

I ono najvažnije - Srbija ne smije da napravi grešku kao sa nekolicinom izgubljenih ili "ukradenih" talenata. Najbolji primjer za to su Marko Arnautović i Aleksandar Dragović. Ono što bi posebno trebalo da uplaši Fudbalski savez Srbije jeste što je put dvojice reprezentativaca Austrije vrlo sličan onom kojim mladi Marković sad ide. Zbog toga - brza reakcija i pametni potezi su detalji koji bi mogli da naprave razliku i buduću fudbalsku zvijezdu dovedu u "A" tim Srbije.

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