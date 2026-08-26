Srbija krade Vasilija Markovića: Panika u Austriji zbog "desetke" koja je zablistala na Svjetskom prvenstvu

Kreativni vezista mlađih selekcija Austrije Vasilije Marković spreman je prema navodima austrijskih medija da promijeni nacionalni tim i da zaigra za Srbiju.

Izvor: Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

Vasilije Marković je spreman da zaigra za Srbiju! Srbin rođen u Austriji nedavno je napunio 18 godina i bio je jedan od glavnih igrača Austrije na U17 Svjetskom prvenstvu, ali austrijski mediji pišu da je spreman da promijeni fudbalsko državljanstvo i da nastupi za Srbiju.

Vezista sa već 20 nastupa u prvom timu Austrije iz Beča bio je jedan od najboljih igrača Austrijanaca u mlađim kategorijama, a Arsen Venger ga je uvrstio među pet najboljih igrača na Mundijalu za igrače do 17 godina.

"Salcburger Nahtrihten" je javio da je Fudbalski savez Srbije imao ozbiljne kontakte sa njim, a selektor seniorskog tima Ralf Rangnik i direktor mlađih kategorija Austrije Sebastijan Predl sada ubjeđuju Markovića da se predomisli i da ostane vjeran Austirji. Marković za sada ima 4 nastupa za U15 tim Austrije, 5 nastupa za U16 reprezentaciju i čak 20 uz 1 gol za U17 ekipu. Nedavno je imao debi i za U21 tim.

Vasilije Marković je rođen 12. maja 2008. godine u Beču i prošao je omladinske kategorije Austrije iz Beča. U februaru 2026. godine je potpisao prvi profesionalni ugovor, a tada je i debitovao u pobjedi nad Salcburgom 2:0.

Na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina 2025. u Kataru bio je drugi sa Austrijom. Izgubio je finale od Portugala, a na putu do finala savladao je Italiju, Japan, Englesku i Tunis.

Na Transfermarktu ima vrijednost od 3.000.000 evra, a najbolje se snalazi kao centralni vezni, mada može da igra i kao defanzivi i ofanzivni vezista po sredini.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!