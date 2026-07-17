Grčka iznenadila izborom stadiona za meč sa Srbijom

Grčka će se u šestom kolu Lige nacija sastati sa Srbijom, a neće biti domaćin ni u Atini ni u Solunu kako se očekivalo.

Izvor: Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©/Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©

Naime, grčki Savez je prijavio stadion Pantesaliko u Volosu. Na stadionu u Volosu do sada je, uglavnom, igrala ženska reprezentacija Grčke, a igralo se i finale Kupa za muškarce ove godine.

Reprezentacija Srbije je za sve tri utakmice u grupi, protiv Grčke (24. septembar), Holandije (27. septembar) i Njemačke (13. novembar) prijavila stadion Crvene zvezde.

Očekuje se da će se Orlovi boriti sa Helenima za treće mjesto, koje će donijeti mjesto u prvom šeširu na žrijebu za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

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