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Reprezentacija Srbije tone na FIFA rang listi: Skoro 10 godina "orlovi" nisu bili ovoliko loši

Reprezentacija Srbije tone na FIFA rang listi: Skoro 10 godina "orlovi" nisu bili ovoliko loši

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novi pad na FIFA listi mora da zabrine kompletnu fudbalsku javnost u Srbiji, jer je reprezentacija sada na 43. mjestu.

Srbija na 43. mjestu FIFA rang liste Izvor: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije ne učestvuje na Svjetskom prvenstvu koje je u četvrtak uveče počelo na stadionu Asteka u Meksiko sitiju, a najbolji srpski igrači mečeve će gledati putem malih ekrana. Dok se najbolje reprezentacije na svijetu bore za titulu, a mi to samo gledamo, za srpski fudbal stigle su nove loše vijesti!

Na novoj FIFA rang listi nacionalnih timova, Srbija je zabilježila pad za četiri pozicije! To znači da je nacionalni tim trenutno 43. reprezentacija na planeti sa 1502 osvojena boda, a ispred su i "sile" poput Paname, Paragvaja, Velsa, Škotske, Mađarske... Pa čak i Rusija, koja je već godinama suspendovana i ne učestvuje u međunarodnim takmičenjima ni na klupskom, ni na reprezentativnom nivou.

Srbija nije bila ovoliko loše plasirana gotovo čitavu deceniju. Sada već davne 2017. godine srpski nacionalni tim zauzimao je 52. poziciju i mislili smo da od toga neće moći da bude gore. Pošto su trenutno 43. reprezentacija planete, na Mundijalu ne mogu da poprave učinak, a na jesen ih čekaju Njemačka, Holandija i Grčka - možda bi mogli da padnu i niže.

Treba imati u vidu da je Srbija 2022. godine, na vrhuncu selektorskog mandata Dragana Stojkovića Piksija, zauzimala 21. poziciju na FIFA rang listi. Danas su duplo lošiji nego tada, a društvo u kojem su Japan, Švajcarska, Iran, Danska, Južna Koreja, Turska i Ekvador djeluje im gotovo nedostižno.

Samo jednu poziciju iza Srbije je Češka koja učestvuje na ovogodišnjem Mundijalu, njih prate Kamerunci koji propuštaju Svjetsko prvenstvo, a onda slijede Tunis i DR Kongo koji će takođe igrati na najvećem svjetskom takmičenju. U leđa Srbiji gledaju još Slovačka i Grčka, zatim nejaka Venecuela i na kraju Uzbekistan koji ovog ljeta debituje na najvećoj smotri.

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Tagovi

orlovi Srbija FIFA

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