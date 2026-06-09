"Sramota, kako su mogli Vidić i Deki?": Fudbaleri Srbije dobili lekciju od bivšeg igrača

Bivši reprezentativac Antonio Rukavina kritikovao je srpske fudbalere zbog odbijanja poziva selektora Paunovića pred važne mečeve.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/MN Press

Veliki broj srpskih reprezentativaca odbio je poziv selektora Veljka Paunovića i nije se pojavio na okupljanju pred prijateljske mečeve sa Zelenortskim Ostrvima i Meksikom, uprkos tome što je rečeno da su u pitanju "vrlo važne provjere". Bila je to posljednja prilika za uigravanje pred početak Lige nacija, ali izgleda da nisu to svi shvatili ozbiljno kao Paunović.

Posljedica toga su dva loša meča, slobodno može da se kaže debakla - porazi od 3:0 i 5:1 - koji su samo pokvarili atmosferu u reprezentaciji koja je taman došla do daška optimizma dolaskom novog selektora.

Zbog svega toga, bivši reprezentativac Antonio Rukavina imao je šta da kaže fudbalerima koji su izigrali selektora u junu i nisu se pojavili na okupljanju:

"Velika je sramota svih tih igrača što se nisu odazvali pozivu i došli na okupljanje. Kad počne Liga nacija i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. svako od njih bio bi ljut da ne dobije poziv. Ogroman broj reprezentativaca ponio se neprimjereno prema dresu Srbije i poslao lošu poruku svim igračima", rekao je Rukavina za "Žurnal" i dodao:

"Selektor Veljko Paunović nije zaslužio takav odnos. Njega smo toliko čekali i molili da dođe, a sad da mu se priređuje ovako nešto, stvarno je ružno".

Da li je prije bilo bolje?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Reprezentacija nam je bila svetinja. Nažalost, posljednjih godina kod mnogih se izgubio takav osjećaj. I mi smo bili umorni od klupskih sezona, učešća u tri takmičenja, ali svaki umor prevazilazili smo prije svega mentalnom snagom i željom da igramo za državni tim. Dešavalo se i da su utakmice bile nebitne, jednom smo igrali i sa selekcijom novinara pa smo svi bili u sastavu. Bila nam je važna hemija, nismo željeli da propuštamo akcije", rekao je Rukavina.

Ističe takođe Rukavina da su igrači koji su igrali i koji su doživjeli debakl "žrtvena jagnjad" i da se moraju poštovani oni koji su došli, ali vidi da se nešto promijenilo u odnosu prema reprezentaciji.

"Nažalost, mnogo toga se promijenilo u posljednjih pet godina. Mi smo jedva čekali da dođemo, pomjerali smo odlaske na odmor. Reprezentaciju uvijek shvatali kao svetinju. Zamislite kad pozive nisu odbijali Nemanja Vidić, Bane Ivanović, Aleksandar Kolarov, Dejan Stanković, sve igrači velikih klubova koji su dolazili i do finala evropskih takmičenja, odnosno duže su im trajale sezone. Odazivali su se igrači sa 60 utakmica u državnom timu", dodao je Rukavina koji već nekoliko godina više nije u fudbalu.

Ko je igrao za Srbiju?

Poslije pomenutih otkaza selektoru Paunoviću, ovo je spisak igrača na koje je računao za mečeve sa Zelenortskim Ostrvima i sa Meksikom, uz objašnjenje da je sa Strahinjom Pavlovićem, Jovanom Miloševićem i Andrijom Živkovićem imao raniji dogovor da neće putovati u Toluku.

Golmani : Filip Stanković (Venecija), Veljko Ilić (Viđev Lođ), Luka Lijeskić (Radnički 1923)

: Filip Stanković (Venecija), Veljko Ilić (Viđev Lođ), Luka Lijeskić (Radnički 1923) Odbrana : Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Ognjen Mimović (Pafos), Kosta Nedeljković (Lajpcig), Vukašin Đurđević (Partizan), Petar Petrović (Šturm), Nikola Simić (Partizan), Mirko Milikić (Železničar), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Adem Avdić (Crvena zvezda)

: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Ognjen Mimović (Pafos), Kosta Nedeljković (Lajpcig), Vukašin Đurđević (Partizan), Petar Petrović (Šturm), Nikola Simić (Partizan), Mirko Milikić (Železničar), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Adem Avdić (Crvena zvezda) Vezni red : Aleksandar Stanković (Klub Briž), Njegoš Petrović (Vojvodina), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vanja Dragojević (Partizan), Petar Stanić (Ludogorec), Andrija Živković (PAOK), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Dejan Zukić (Volfsberger), Andrija Maksimović (Lajpcig), Veljko Birmancević (Hetafe), Lazar Ranđelović (Vojvodina)

: Aleksandar Stanković (Klub Briž), Njegoš Petrović (Vojvodina), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vanja Dragojević (Partizan), Petar Stanić (Ludogorec), Andrija Živković (PAOK), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Dejan Zukić (Volfsberger), Andrija Maksimović (Lajpcig), Veljko Birmancević (Hetafe), Lazar Ranđelović (Vojvodina) Napadači: Dušan Vlahović (Juventus), Nikola Štulić (Leće), Mihailo Ivanović (Milvol). Šta dalje za Srbiju? Naredni ciklus počinje već u septembru i Srbija zna da će imati jako težak zadatak, tako da će biti potrebno što prije oporaviti se od "turneje" koja se završila neslavno. Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20.45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18.00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20.45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20.45

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20.45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20.45

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!