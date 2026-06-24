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Veljko Paunović napušta Srbiju i odlazi u Saudijsku Arabiju?

Veljko Paunović napušta Srbiju i odlazi u Saudijsku Arabiju?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Selektor Srbije Veljko Paunović dobio ponudu da preuzme Al-Itihad. "Na stolu" dvogodišnji ugovor.

Da li Veljko Paunović napušta Srbiju i odlazi u Saudijsku Arabiju Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Prema informacijama iz Saudijske Arabije, selektor Srbije Veljko Paunović (48) dobio je poziv da preuzme tamošnji Al-Itihad. Tu informaciju plasirao je saudijski influenser i podkaster Mahmud Al-Bkiri.

Navodno, čelnici kluba hoće da zamene Paunovićem smijenjenog Portugalca Serža Konseisaa, igračku legendu evropskog fudbala i bivšeg trenera Portoa i Milana.

Paunoviću su Saudijci navodno ponudili dvogodišnji ugovor, a prihvatanjem bi izvjesno ostavio Srbiju bez selektora praktično polusezonu nakon što je preuzeo nacionalni tim.

U prethodnim nedjeljama Veljko Paunović prošao je veoma težak period sa reprezentacijom, niz igrača nije htio da dođe da igra za Srbiju u junskim prijateljskim utakmicama, a u njima je Srbija izgubila od Zelenortskih Ostrva i Meksika.

Narednu utakmicu "Orlovi" će igrati u septembru u Ligi nacija i biće to prvi takmičarski izazov za Veljka Paunovića - ako do tada ostane na klupi.

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Tagovi

Veljko Paunović fudbal Srbija orlovi

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