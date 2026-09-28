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Jirgen Klop odgovorio Bastijanu Švajnštajgeru: "Kritikujte mene, momke ostavite na miru"

Jirgen Klop odgovorio Bastijanu Švajnštajgeru: "Kritikujte mene, momke ostavite na miru"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Javnost u Njemačkoj nije zadovoljna nastupima nacionalnog tima, ali Jirgen Klop brani igrače od kritika.

Jirgen Klop odgovorio Bastijanu Švajnštajgeru Izvor: kolbert-press/Martin Agüera / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemačka je odigrala neriješeno 1:1 sa Holandijom na startu Lige nacija, a u drugom meču su izgubili od Grčke 1:0. Nakon dva meča u kojima je njegov tim ostao bez pobjede javnosti se obratio Jirgen Klop.

Već smo čuli mnogo kritika na račun njegovog tima, pa je recimo Bastijan Švajnštajger istakao da Njemačka nema dovoljno kvalitetnih igrača kao u nekim prethodnim generacijama. Stao je ispred svojih fudbalera i preuzeo krivicu selektor ovoga puta.

"Nema razloga da padam u depresiju i da govorim da smo jako loši, mada nismo ni previše dobri. Ne želim da sada donosimo konačne odluke o igračima. Da sada odmah kažemo da neko ne može ovo ili ono. Ako želite da kritikujete nekoga, krenite od mene. Pustite nove igrače da se razvijaju. Oni koji su dokazani već su top igrači u svojim klubovima i imaju moju podršku. Slobodno kritikujte mene, ali ne momke. Ne moramo odmah da ih bacimo u pepeo. Bio sam iznenađen što su neki zviždali. Možda nije budućnost tako ružičasta kao što je zamišljamo, ali radimo sa svim što imamo i nastavićemo svoj put", rekao je Jirgen Klop.

A šta je rekao Bastijan Švajnštajger?

Legendarni njemački reprezentativac sa 121 nastupom za "A" tim istakao je da Njemačka očigledno više nema kvalitet kakav je ranije imala.

"Više nismo vrhunska reprezentacija. Stigli smo do prosječnosti. Više nemamo takve igrače koji prave razliku", rekao je on za televiziju ARD, na kojoj je stručni konsultant. Kada moramo da iznesemo loptu otpozadi, jedini koji može da odigra kreativne pasove jeste Kimih. On je jedini. Ako njega nema, onda postaje teško", rekao je Švajnštajger.

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Tagovi

Jirgen Klop fudbal Njemačka Bastijan Švajnštajger

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