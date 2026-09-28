Olimpijakos doveo još dva pojačanja za Evroligu, ima 18 košarkaša

Olimpijakos je predstavio nova pojačanja, Brajanta Danstona i Džordža Papasa, čime se dodatno pojačava pred početak Evrolige.

Izvor: Julien Mattia / Le Pictorium / imago sportfotodienst / Profimedia

Olimpijakos je jači iz dana u dan i čim je počela nova sezona Evrolige - potpisao je još dvojicu pojačanja. Crveno-bijeli iz Pireja od danas su jači za iskusnog Brajana Danstona i Džordža Papasa koje su zvanično predstavili kao nove igrače, iznenadivši tako svoje navijače.

Igrački kadar Olimpijakosa sada je "pun kao šibica" i trener prvaka Evrope Jorgos Barcokas imaće slatke muke da pred svako kolo Evrolige izabere 12 igrača.

Ko je Brajant Danston?

Iskusni američki centar Brajant Danston (40) potpisao je ugovor sa Olimpijakosom na godinu dana i pretpostavlja se da će njegova uloga biti minimalna. Tu je da pomogne iskustvom, možda i da uči za trenera kod Barcokasa, pošto je već u ozbiljnim igračkim godinama.

Danston je inače već igrao za Olimpijakos, bilo je to od 2013. do 2015. godine, a nastupao je još i za Efes, Virtus, Žalgiris i Olimpija Milano. Dva puta je osvajao Evroligu (2021. i 2022. godine), a dva puta je bio i najbolji defanzivac Evrolige - inače baš u dresu Olimpijakosa. Prošle sezone nastupao je za Olimpiju iz Milana u kojoj je odigrao samo 17 utakmica u Evroligi uz prosjek od 4,7 poena po meču.

Ko je Džordž Papas?



Radi se o još jednom bivšem igraču Olimpijakosa. Rođen je u Nju Džerziju, igrao je na koledžu Momut, a onda se 2022. godine pojavio u dresu Olimpijakosa, bez značajnijeg uspjeha i rezultata. Igrao je potom za manje klubove u Grčkoj - Promiteas, Peristeri, Panionios i Marusi.

Džordž Papas je bek i takođe je potpisao na godinu dana i tu je prije svega da popuni broj domaćih igrača, koji nedostaju Olimpijakosu. Prošle sezone imao je 6,7 poena i 2,2 asistencije u dresu Marusija.

Ko je sve u Olimpijakosu?

Evo ko je sve registrovan za Evroligu u Olimpijakosu za ovu sezonu:

bekovi : Kodi Miler-Mekintajer, Džordž Papas, Jorgos Burneles, Žan Montero, Nikolaos Plotas, Omiros Necipoglu, Tajler Dorsi, Kori Džozef

: Kodi Miler-Mekintajer, Džordž Papas, Jorgos Burneles, Žan Montero, Nikolaos Plotas, Omiros Necipoglu, Tajler Dorsi, Kori Džozef krila: Tajson Vord, Saša Vezenkov, Kostas Papanikolau, Embaje Ndiaje, Evan Furnije

Tajson Vord, Saša Vezenkov, Kostas Papanikolau, Embaje Ndiaje, Evan Furnije centri: Antonis Karajanidis, Nikola Milutinov, Donta Hol, Tajrik Džouns i Brajant Danston.

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