logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trinkijeri ljut: "Moram da uradim domaći za ovu ligu i sudije"

Trinkijeri ljut: "Moram da uradim domaći za ovu ligu i sudije"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Andrea Trinkijeri bio je ljut na sudije poslije poraza od Olimpijakosa, tvrdi da mora da uradi domaći i da nauči kako to arbitri vide meč.

Trinkijeri poslije poraza PAOK-a od Olimpijakosa Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

PAOK je poslije drame i neizvjesne završnice izgubio od Olimpijakosa (101:96). Meč je obilježila i jedna sporna odluka u završnici kada su sudije prekinule kontru Džedija Osmana, dosudili faul nad Žanom Monterom i poslije toga je ekipa Jorgosa Barcokasa upisala trijumf. O spornim sudijskim odlukama je pričao Andrea Trinkijeri poslije meča.

"Nismo imali isti nivo energije, mučili smo se sa tim u prvom poluvremenu. U drugom smo se vratili, borili i ponosan sam na tim. Bilo je više od 30 slobodnih bacanja i četiri tehničke. Još uvijek tražim način na koji možemo bolje da sarađujemo sa sudijama, moramo da se unaprijedimo sa tim", rekao je Trinkijeri.

Nekadašnji trener Partizana je u svom stilu pričao o suđenju. Uz isticanje da "mora da uradi domaći".

"Nismo razumjeli, nismo uradili dobar posao da bi razumjeli faulove koje zovu sudije. Moramo da budemo bolji, da razumjemo to. Da razumjemo gdje će sudije da odvedu meč. Imam pet uspješnih čelendža od šest koje sam zvao, to je dobar rezultat, ali moram i ja da razumjem mnogo stvari. Topla dobrodošlica za mene u ovu ligu. Mogu da obećam da ću da učim, da uradim domaći, biću bolji. Da razumjem gdje će sudije da odvedu meč."

Što se liste strijelaca tiče u Olimpijakosu su se istakli Saša Vezenkov sa dabl-dabl učinkom (25, 10sk), Žan Montero (20, 5as) i Evan Furnije (19, 2sk), dok je Kodi Miler Mekintajer meč završio bez poena i sa pet asistencija. U timu PAOK-a su najbolji bili Markus Foster (18, 5as), Kajl Aleksander (15, 8sk9 i Džedi Osman (15, 7sk).

"Mogu li ja vas nešto da pitam"

Kada je završio sa pričom o suđenju, obratio se jednoj novinarki koja je bila na konferenciji za medije.

"Mogu li ja vas nešto da pitam, da zamijenimo uloge? Vi ste iskusniji u ovoj grčkoj ligi. Kako ste vi vidjeli suđenje? Ja nemam čistu sliku", rekao je Trinkijeri.

Ona mu je odgovorila "da je primijetila da PAOK ima razloga da smatra da suđenje nije bilo fer".

"Vi ste dali bolji odgovor od mene", nasmijao se Trinkijeri.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Andrea Trinkijeri Grčka košarka KK Olimpijakos KK PAOK

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC