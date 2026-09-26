logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šok za Obradovića uz zvuk sirene: Osman presudio bivšem klubu, Trinkijeri slavi finale

Šok za Obradovića uz zvuk sirene: Osman presudio bivšem klubu, Trinkijeri slavi finale

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Velika drama u drugom polufinalu grčkog Superkupa.

Trinkijeri pobijedio Obradovića u Superkupu Izvor: MN PRESS

Košarkaši PAOK-a plasirali su se u finale grčkog Superkupa, pošto su poslije nevjerovatne drame slavili protiv Panatinaikosa sa 84:82. Rival u finalu biće im Olimpijakos, koji je ranije slavio protiv AEK-a.

Junak pobjede bio je bivši as atinskih "zelenih" Džedi Osman, koji je pogodio šut uz zvuk sirene i tako poništio dvije trojke Silvana Franciska u samom finišu. Ovo je prvi poraz čete Željka Obradovića, dok se sa druge strane raduje drugi bivši trener Partizana Andrea Trinkijeri.

Košarkaši PAOK-a su konstantno vodili tokom prvog poluvremena, da bi Panatinaikos stigao do preokreta krajem treće dionice. Početkom posljednjeg perioda su stigli do +5, ali je uslijedio odgovor tima iz Soluna. Nik Kalates je sjajno dirigovao, dok je Osman bio izuzetno raspoložen protiv nekadašnjeg kluba sa kojim se nije rastao u najboljim odnosima.

Na minut do kraja vidjeli smo pravu dramu, Silvan Francisko je sa dvije trojke vratio +1 Panatinaikosu, da bi Osman uz zvuk sirene riješio pitanje pobjednika.

Turčin je sa18 poena bio najefikasniji u ekipi PAOK-a, 15 je dodao Aleksander, dok je Panatinaikos predovdio Silvan Fransisko sa 20 poena i sedam asistencija, dok je Branku Badio dodao 17 poena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK PAOK KK Panatinaikos Grčka Andrea Trinkijeri Željko Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC