Šok za Obradovića uz zvuk sirene: Osman presudio bivšem klubu, Trinkijeri slavi finale

Velika drama u drugom polufinalu grčkog Superkupa.
Košarkaši PAOK-a plasirali su se u finale grčkog Superkupa, pošto su poslije nevjerovatne drame slavili protiv Panatinaikosa sa 84:82. Rival u finalu biće im Olimpijakos, koji je ranije slavio protiv AEK-a.
Junak pobjede bio je bivši as atinskih "zelenih" Džedi Osman, koji je pogodio šut uz zvuk sirene i tako poništio dvije trojke Silvana Franciska u samom finišu. Ovo je prvi poraz čete Željka Obradovića, dok se sa druge strane raduje drugi bivši trener Partizana Andrea Trinkijeri.
CEDI OSMAN "SLAYS" FORMER TEAM PANATHINAIKOS AT THE BUZZER— Eurohoops (@Eurohoopsnet)September 26, 2026
⚫️⚪️ PAOK THESSALONIKI registers a MEGA UPSET over the Greens to move to the SuperCup Finalpic.twitter.com/hrZEwtEor4
Košarkaši PAOK-a su konstantno vodili tokom prvog poluvremena, da bi Panatinaikos stigao do preokreta krajem treće dionice. Početkom posljednjeg perioda su stigli do +5, ali je uslijedio odgovor tima iz Soluna. Nik Kalates je sjajno dirigovao, dok je Osman bio izuzetno raspoložen protiv nekadašnjeg kluba sa kojim se nije rastao u najboljim odnosima.
Na minut do kraja vidjeli smo pravu dramu, Silvan Francisko je sa dvije trojke vratio +1 Panatinaikosu, da bi Osman uz zvuk sirene riješio pitanje pobjednika.
Turčin je sa18 poena bio najefikasniji u ekipi PAOK-a, 15 je dodao Aleksander, dok je Panatinaikos predovdio Silvan Fransisko sa 20 poena i sedam asistencija, dok je Branku Badio dodao 17 poena.
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