Andrea Trinkijeri ističe da je Partizan oduševio, ali mu je potreban još jedan igrač za izazove u Evroligi.

Izvor: Valentino Orsini/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Andrea Trinkijeri je jedan od najboljih trenera u Evropi, a ove sezone neće raditi u Evroligi. Preuzeo je grčki PAOK, koji je i s njegovim potpisom pokazao kakve su mu ambicije, a po onome što smo nedavno vidjeli u prijateljskom meču protiv Partizana - neće dugo proći dok to ne budu i evroligaški okršaji.

Vidi opis Andrea Trinkijeri: "Oduševio me Partizan, ali treba mu još jedan igrač" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Nikada nisam do kraja objektivan, jer je moja ljubav za Partizanom do kraja života, a možda i poslije toga ako mi neko da šansu. Igrao sam protiv njih i baš su me oduševili. Tvrdi su, atletski dobri... I za sada izgledaju veoma lijepo", rekao je Trinkijeri u intervjuu za "Meridijan Sport" i dodao: "Možda da dovedu još jednog igrača, jer je Evroliga mnogo teška i ima naporan raspored. Mislim da ima potencijala. Stil igre mi se dopada i odgovara igračima koje imaju. Veliki su, tvrdi su... Dvojica, trojica su baš mobilna i nimalo nije lako igrati protiv Partizana".

Vjeruje u Pajolu

Izvor: MN PRESS

Ovog ljeta u Partizan stigao je i italijanski plejmejker Alesandro Pajola od koga Andrea Trinkijeri, za razliku recimo od košarkaša Milutina Aleksića, i te kako mnogo toga očekuje:

"Ja mislim da će ga navijači baš voljeti. On je mali đavo u odbrani, ali baš đavo. Ima neke instinkte koje su nevjerovatni. Ako se ne bude očekivalo da će davati 20 poena, on može biti vrlo, vrlo interesantan", naglasio je Trinkijeri koji nije do sada imao priliku da trenira Pajolu.

O odlasku Željka Obradovića

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"Žao mi je kad Partizan gubi, žao mi je zbog svega što se desilo", rekao je Trinkijeri osvrćući se na prethodnu sezonu koja je bila vrlo turbulentna.

"Mislim da nije išlo u korist nikome - igračima, navijačima, Željku... Bolno je bilo, ali Željko je našao fantastično mjesto i ekipu sa fantastičnim potencijalom. Ako neko može da spakuje takav tim, onda je to on bez dileme. Sa druge strane, Partizan se diže, ali uvijek će biti ključno šta će se desiti poslije jednog poraza, a ne jedne pobjede. Kako tada budu reagovali je najvažnije za dalje."