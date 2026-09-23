Grčka ima "zlatnu generaciju", a svaki igrač vrijedi milione: Pozvali su Srbina da od njih napravi tim

Saznajte kako su grčki fudbaleri postali najtraženiji na tržištu, sa transferima vrednim miliona evra.

Izvor: Leonidas Bakolas / Eurokinissi / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije novi takmičarski ciklus, u A diviziji Lige nacija, počinje utakmicom protiv Grčke na svom terenu. Zbog toga što su u grupi još Njemačka i Holandija, čini se da će Srbija i Grčka pokušavati da izbjegnu posljednje mjesto na tabeli i selidbu u drugi rang takmičenja. Barem na papiru, Srbija ima slabiji tim od Grčke u ovom trenutku.

Razlog za to je potpuno neočekivani "bum" koji je grčki fudbal napravio u prethodnih nekoliko godina. Najveći talenti Grčke našli su angažmane u nekim od najvećih evropskih timova ili barem u nekim od timova koji na najbolji način razvijaju mlade fudbalere, pa je ovo tržište "preko noći" postalo zanimljivo svima.

I dok srpski fudbaleri imaju problema da nakon prvog inostranog transfera izbore ozbiljniju minutažu, kod Grka se to ne primjećuje. Njihov šampionat je daleko kvalitetniji, pa mladi igrači spremniji odlaze u inostrane klubove, gdje im je lakše da se priviknu na izazove koji ih čekaju. Kada se to spoji sa talentom koji svakako posjeduju, dolazi se do generacije koja bi mogla da bude hit u narednim godinama.

Kako su Grci postali najtraženija evropska roba?

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Samo tokom ovog ljeta, šestorica grčkih fudbalera napravili su transfer veći od 15 miliona evra. Na toj listi prednjači Hristos Colis (24) kojeg je Arsenal platio čak 40 miliona evra Klub Brižu, ali Borusija iz Dortmunda potrošila je više novca na Grke. Kupljeni su Konstantinos Karecas (18) za 30 i Janis Konstantelijas (23) za 26 miliona evra!

Golman Konstantinos Colakis (23) prešao je iz Olimpijakosa u Hal za 23,3 miliona evra, a isti klubovi poslovali su i kada je Hristos Muzakitis za 15 miliona evra mijenjao sredinu. Veliki transfer napravio je i Konstantinos Kulijerakis, koji je za 16,5 miliona evra prešao iz Volfsburga u Romu.

Kada odemo godinu dana ranije, situacija je slična. Haralambos Kostulas je prethodnog ljeta prešao iz Olimpijakosa u Brajton za 35 miliona evra, a Sporting iz Lisabona je kupio Fotisa Joanidisa (26) za 22 i Jorgosa Vajanidisa (25) za 13 miliona evra. Veliki transfer napravio je još i Hristos Zafeiris (23) kojeg je PAOK kupio od praške Slavije za 10,5 miliona evra.

Šta tek reći za Stefanosa Cimasa (20), koji je trenutno teško povrijeđen i ne može da nastupi za reprezentaciju. On je u februaru 2025. godine napravio dva transfera veća od 20 miliona evra! Prvo ga je PAOK prodao Nirnbergu za 22 miliona evra, a onda ga Brajton kupio za 26,5 miliona evra!

Ko igra za reprezentaciju Grčke?

Selektor Ivan Jovanović ima na raspolaganju veliki broj kvalitetnih fudbalera, a mediji u Grčkoj ovu generaciju nazivaju "zlatnom". Teško je očekivati da selekcija u bliskoj budućnosti ponovi rezultat sa Evropskog prvenstva 2004. godine i osvoji veliki trofej, ali je jasno da bi u narednim godinama mogli da budu pravi hit u evropskom fudbalu. O tome govori i sastav nacionalnog tima: