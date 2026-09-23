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Ko je Stefan Džodić, novi reprezentativac Srbije? Idol mu je Pogba, a oca mu dobro znate

Ko je Stefan Džodić, novi reprezentativac Srbije? Idol mu je Pogba, a oca mu dobro znate

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Stefan Džodić, novi reprezentativac Srbije, otkriva kako mu je otac Nenad pomogao u karijeri i ko mu je fudbalski idol.

Stefan Džodić novi reprezentativac Srbije Izvor: Youtube/printscreen/Fudbalski savez Srbije

Novo ime na spisku fudbalske reprezentacije je Stefan Džodić. Ima 21 godinu, rođen je u Francuskoj, a trenutno nastupa za španskog drugoligaša Almeriju. I oduvijek je znao da će igrati samo za Srbiju.

Prošao je praktično sve mlađe reprezentativne selekcije, nosio kapitensku traku u omladinskoj reprezentaciji, sticao iskustvo na velikim turnirima i korak po korak gradio put ka onome o čemu sanja svaki mladi fudbaler - poziv u "A" selekciju kod selektora Veljka Paunovića koji računa na njega u septembarsko-oktobarskom ciklusu Lige nacija.

"Svaki put kada dobijem poziv u reprezentaciju osjećaj je nevjerovatan, ali sada, kada je u pitanju A tim, sve djeluje kao san. Nisam očekivao da će poziv stići ovako rano, iako sam se, naravno, nadao da će jednog dana doći. Iskreno, nisam ni znao da me prate. Moje je bilo da igram, napredujem i pomognem ekipi i klubu. Zato mi je drago što su primijetili moje igre. Možda je i bolje što nisam znao, jer onda igraš slobodnije i opuštenije", rekao je Džodić za sajt FSS.

Ističe da mu je fudbalski idol Pol Pogba, na koga i građom podsjeća, a sada u Almeriji sve više dobija ofanzivnih zadataka - nakon što je ranije bio koncentrisan na odbranu gola, kao defanzivni igrač.

Učio od oca Nenada

Izvor: MN PRESS

Otac Stefana Džodića je bivši fudbaler Nenad Džodić, koji je dugo igrao za Monpelje u kome je danas skaut. Takođe, ima i mlađeg sina Viktora koji takođe igra za ovaj francuski klub.

"Kada sam bio mlađi, otac mi je mnogo pomagao, i na terenu i van njega. Gledao je moje treninge i utakmice i stalno mi davao savjete. Iako nije igrao na mojoj poziciji, bio je profesionalni fudbaler i zna šta fudbal na tom nivou zahtijeva. Mnogo mi je pomogao da stignem dovde", naglasio je Džodić.

Pogledajte i njegov cijeli intervju za sajt FSS:

Stefan Džodić intervju za sajt FSS.
Izvor: Fudbalski savez Srbije

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Tagovi

Stefan Džodić Liga nacija Srbija orlovi

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