Sa novim promjenama u Ligi nacija, Srbija mora da ostvari dobar rezultat kako bi obezbijedila povoljan položaj za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Izvor: STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Okrnjena i nekompletna fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" kreće u novi ciklus Lige nacija. Prije skoro godinu dana na mjesto selektora stigao je Veljko Paunović i ovo će zapravo biti prve utakmice u kojima se od njega i "orlova" nešto očekuje, pošto je došao na kraju kvalifikacija kada je već bilo jasno da srpski tim ne može do Mundijala, dok je potom igrao samo prijateljske utakmice - i jedva nalazio igrače za njih jer su odbijali iz raznih razloga.

Sada, sa manje optimizma nego kada je došao umjesto Dragana Stojkovića Piksija, novi selektor započinje misiju koja u startu nosi mnogo pritiska pošto ne samo da igraju u vrlo teškoj grupi nacija, ne samo da nemaju sve igrače na okupu, nego je došlo do promjene sistema u Ligi nacija - najvažnijoj do sada.

Šta je novo u Ligi nacija?

Vidi opis Liga nacija nikad važnija, a Srbija "okrnjena": Zbog novih pravila već tu se odlučuje da li će na EURO Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Srbija će u novoj Ligi nacija igrati protiv Grčke, Njemačke i Holandije i već sada je jasno da je tu autsajder. UEFA je odlučila i da ovogodišnja Liga nacija - koja se inače igra samo u dva termina, u odnosu na ranija tri - donese i promjene. Od idućeg ciklusa imaćemo smanjenje broja divizija (sa četiri na tri), što znači drugačiju raspodjelu.

Uefa confirma como será a transição da Nations League de 4 para 3 divisões, com os seguintes ajustes no regulamento de 2026/27.



Liga A/B

- Caem direto os dois piores últimos colocados da Liga A. Sobem direto os quatro primeiros colocados da Liga B.

- Os outros dois últimos e os…pic.twitter.com/TjTbfnuG0r — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi)September 15, 2026



Iz "A" divizije će direktno u "B" ispasti dvije najgore reprezentacije, dok će preostale dvije četvrtoplasirane i dvije najgore trećeplasirane igrati baraž sa drugoplasiranima iz "B" divizije.

Ubuduće će svaka od tri divizije imati po 18 reprezentacija. U svakoj od tih divizija, imaćemo po tri grupe od po šest timova, dakle više utakmica, dok će kao i do sada oni iz "A" divizije moći jedino do pehara. Ovaj sistem važiće od narednog ciklusa Lige nacija, poslije kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Zašto je važno da Srbija opstane u "A" diviziji?

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbija po kvalitetu ne pripada "A" diviziji, iako je ovo drugi ciklus u njoj, ali bi bilo izuzetno značajno da "preživi" zbog novih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Ovo je posljednji ciklus sa "starim" modelom kvalifikacija (12 kvalifikacionih grupa sa četiri ili pet učesnika), gdje Srbija cilja što bolji položaj u šeširima. Reprezentacije će biti podijeljene u pet šešira i za Srbiju je važno da ostvari što bolji plasman i rezultat u Ligi nacija, pošto će baš na osnovu njega biti pravljeni i šeširi.

Trenutno, ne stoji dobro po prognozama "superkompjutera" i vidi je u drugom šeširu, koji donosi mnogo teže rivale i ako bi bili u prvom - imali bi mnogo veće šanse da se plasiraju na Evropsko prvenstvo:

Projected pots for EURO 2028 qualifiers:



Pot 1:

Pot 2:

Pot 3: ☘️

Pot 4: ℤ

Pot 5: (Pot 5 locked ) — Football Meets Data (@fmeetsdata)September 22, 2026



Dodajmo i to da ukupno 54 reprezentacije učestvuju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine (nema Rusije), a oni timovi koji ostvare plasman u četvrtfinale Lige nacija - biće žrijebani u grupe sa po četiri ekipe. Direktan plasman na završni turnir izboriće 20 reprezentacija: 12 pobjednika grupa i osam najbolje plasiranih drugoplasiranih ekipa.

Preostala mjesta (između dva i četiri, u zavisnosti od toga koliko domaćina izbori direktan plasman) biće odlučena kroz baraž u martu 2028. godine. U baražu će učestvovati preostale drugoplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa (između dvije i četiri, u zavisnosti od toga da li su među njima i domaćini) i najbolje plasirani pobjednici grupa Lige nacija 2026/27 koji nisu izborili plasman. Kao što je poznato, EP ima čak četiri domaćina: Englesku, Škotsku, Vels i Republiku Irsku.

Šta čeka Srbiju u Ligi nacija?

Vidi opis Liga nacija nikad važnija, a Srbija "okrnjena": Zbog novih pravila već tu se odlučuje da li će na EURO Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Za početak, danas ćemo saznati da li je u međuvremenu bilo još nekih promjena na spisku Veljka Paunovića pošto je u posljednji čas "otpao" i Dušan Vlahović, osmi put od Katara.