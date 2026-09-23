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"Bio sam mu na svadbi, nedjelju dana kasnije je poginuo": Robertson otvorio dušu o potpunom rasulu u Liverpulu

"Bio sam mu na svadbi, nedjelju dana kasnije je poginuo": Robertson otvorio dušu o potpunom rasulu u Liverpulu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Endi Robertson je javno pričao o smrti svog saigrača i prijatelja Dioga Žote i koliko je to bio težak udarac za cijeli tim Liverpula.

Endi Robertson o smrti Dioga Žote i rasulu u Liverpulu Izvor: GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Diogo Žota je nažalost poginuo prošle godine sa samo 28 godina, u teškoj saobraćajnoj nesreći sa svojim bratom Andre Silvom. To je bio težak udarac za njegove najbliže, ali i za sve u Liverpulu. Endi Robertson bio je jedan od njegovih najbližih prijatelja u klubu i teško mu je i sada da priča o tome.

"Teško je opisati i pričati o tome kroz šta smo svi prošli. Bilo je užasno. Ako pričamo o novim pojačanjima. Novi igrači su došli u klub u kom je srce slomljeno. Mnogo mi ih je bilo žao. Došli su za veliki novac. Pričam o fudbalu. Bilo im je potrebno nekoliko mjeseci da se adaptiraju. Iskreno, nije nas bilo briga za fudbal. To je bila istina. Izgubili smo jednog od najboljih prijatelja iz svlačionice", rekao je Robertson koji je tako donekle stao u odbranu Florijana Virca, Aleksandera Isaka i skupocjenih pojačanja koja su tada došla.

Priznao je da mu je najteže palo to što je prije toga bio na Žotinoj svadbi, svi su bili srećni i veseli. I onda...

"Svi fudbaleri imamo to nešto, tu neku prednost. I kada izgubite to, ne možete da igrate na najboljem nivou. Kada pogledam prošlu sezonu, vidim da smo izgubili odlučnost. Pitali smo se 'šta je poenta svega, pogledajte Žotinu porodicu i djecu.' Bili smo u žalosti, izgubili smo prijatelja, nije bio samo fudbaler za nas. Bio je prijatelj, saigrač, sve. Mnogo je bilo teško. Nedjelju dana prije smrti sam bio na njegovom vjenčanju. Da pređeš put od toga, jedna od najtežih situacija. Vidiš ga na najsrećnijem danu u životu i sljedeće nedjelje vidiš njegovu porodicu u rasulu", zaključio je Robertson.

Pogibija Dijoga Žote
Izvor: DailyMotion/Castile and León Diary

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Tagovi

Diogo Žota Endi Robertson Liverpul

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