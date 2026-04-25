Nakon detaljne istrage, utvrđene su okolnosti tragičnog događaja koji je potresao Evropu.

Izvor: EPA-EFE/MARK RUNNACLES

Slavni portugalski fudbaler Diogo Žota poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa bratom Andreom Silvom 3. jula 2025. godine, a prema presudi nadležnih organa u Španiji, ne postoji krivična odgovornost za ovaj tragični udes.

Fudbaler Liverpula je bio vozač kada je tokom preticanja automobil sletio sa puta, udario u zaštitnu ogradu i potom se zapalio. Nakon pregleda dokaza sa mjesta događaja i informacija stručnjaka za saobraćajne nezgode, Visoki sud pravde za region je utvrdio da ne postoje osnove za pokretanje krivičnog postupka.

Žota se vraćao u Englesku pred početak sezone, nakon što mu je savjetovano da ne leti zbog operacije pluća. Portugalski as je iza sebe imao uspješnu sezonu u kojoj je osvojio Ligu nacija sa Portugalom i Premijer ligu sa Liverpulom.

Vidi opis Španski sud presudio: Nema krivične odgovornosti za smrt Žote i njegovog brata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MIGUEL RIOPA / AFP / Profimedia Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: EPA/ESTELA SILVA Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: EPA/ESTELA SILVA Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: EPA/ESTELA SILVA Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: EPA/ESTELA SILVA Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: EPA/ESTELA SILVA Br. slika: 14 14 / 14

Silva je takođe bio profesionalni fudbaler, koji je nastupao za Porto kao igrač omladinskog tima i bio je vezni igrač prvog tima u FK Penafijel, timu u drugoj ligi Portugala.

Žota je poginuo samo desetak dana nakon što je priredio svadbu i vjenčao sa svojom dugogodišnjom partnerkom Rute Kardoso. On se 22. juna vjenčao sa djevojkom sa kojom je godinama u vezi i koja mu je rodila troje djece, da bi se tragedija dogodila početkom jula.

Njegov klub Liverpul je odlučio da isplati cjelokupan ugovor, tačnije, preostale dvije godine ugovora biće isplaćene njegovoj supruzi Rute.

Žota je u Liverpul došao iz Vulverhemptona 2020. godine i na 182 utakmice je dao 65 golova i upisao je 26 asistencija.