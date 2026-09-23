Amerikanci pitali Bogdana sve o "bejbi Jokiću": Čim je stigao u Teksas morao je da ga hvali

Bogdan Bogdanović postao igrač Hjustona i sada će igrati sa Alperenom Šengunom, kojeg već godinama zovu "bejbi Jokić".

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović promijenio je sredinu između dvije sezone NBA lige, pa u novu takmičarsku godinu ulazi kao igrač Hjustona. Tim iz Teksasa obezbijedio je potpis kapitena košarkaške reprezentacije Srbije, a sa njim u timu ima visoke ambicije. Velika očekivanja ima i srpski košarkaš, pred svoju desetu sezonu u SAD.

Bogdanović je predstavljen u Teksasu, gdje će nositi broj 31, a našalio se da je to zato što dres sa brojem 30 nosi njegov prijatelj Klint Kapela. Upravo je snažni centar bio jedan od razloga zbog kojih Bogdan Bogdanović nastavlja karijeru u dresu Hjuston Roketsa.

"Mislim da tokom karijere imate neke lijepe priče iz prošlosti. Mi smo definitivno imali sjajnu priču u Atlanti, kada smo te godine stigli do finala konferencije, i stekao sam nekoliko prijatelja među igračima. Ali, moj odnos sa Klintom seže mnogo dalje, još do Srbije, gdje sam ga upoznao prije nego što smo postali saigrači. Bio je na jednom od mojih kampova kada je posjetio Srbiju. Očigledno je sjajan momak, kao što znate, i odličan saigrač. Biće sjajno što je ovdje. Definitivno je imao ulogu i u mojoj odluci da dođem ovdje. Poznajem ga već skoro osam godina. Zapravo, devet, gotovo deset godina. Zaista dugo traje taj naš odnos. Mogu poslije da pitam Freda. Šalim se", rekao je Bogdanović.

Na predstavljanju u novom timu, srpski košarkaš je govorio o tome kako će se uklopiti u novom timu i šta može da donese ekipi kako bi tim iz Teksasa ispunio svoje planove za novu sezonu.

"Dobro pitanje. Mislim da mogu savršeno da se uklopim. Donosim mnogo šuta, kreacije i iskustva koje sam stekao tokom karijere. Mislim da mogu da dodam svoju vrijednost ovoj ekipi, posebno košarkašku vrijednost i iskustvo. Oni su prethodne tri godine bili jedna od najboljih defanzivnih ekipa u ligi. Pokušaću da ispratim momke i na toj strani terena i da uradim sve što je moj posao kako bih im pomogao da pobjeđuju. Prošle godine su imali mnogo povreda, a ipak su uspjeli da završe sezonu sa veoma dobrim skorom. Ali, kada počne plej-of, sve se praktično resetuje i tada počinje nova sezona. Cilj svih je da osvoje šampionat, ali na kraju samo jedna ekipa pobjeđuje", rekao je Bogdan i dodao: "Ovdje sam da radim svoj posao, kakav god on bio, i da donesem sve što imam kako bih pomogao ovim momcima da pobjeđuju. Imaju sjajnu hemiju, odličan tim, dobar spoj mladih i veterana, iskusnih igrača, budućih članova Kuće slavnih i igrača uloga. Zaista mi se dopada gdje sam došao."

Najjače oružje Bogdana Bogdanovića i u novoj sezoni biće šut sa distance. Hjuston je tim koji može da mu stvori dosta otvorenih pozicija, a Bogdan bi karakterističnom formom mogao da bude jedan od najboljih trojkaša u ekipi.

"Šut mi dolazi prirodno. Šutiram praktično cijelog života i volim da šutiram. Kada gledate ovu ekipu, imaju mnogo igrača koje protivnici udvajaju u pik end rolu. Kada poslije toga pronađu igrača dodavanjem u sredinu, sljedeći čovjek ostaje otvoren. Oni znaju kako da igraju takvu košarku i mislim da se moja igra savršeno uklapa u taj sistem. Iskreno, to je bio jedan od glavnih razloga zbog kojih sam došao u ovaj tim. Nedostajala im je ta sposobnost i definitivno mogu da im pomognem", zaključio je srpski košarkaš.

Šta je Bogdanović rekao o "bejbi Jokiću"?

Već godinama u NBA ligi traju poređenja Nikole Jokića i Alperena Šenguna, a Bogdan Bogdanović već je imao priliku da u dresu nacionalnog tima igra sa višestrukim osvajačem MVP nagrade. Sada će moći da igra i sa Turčinom kojeg zna samo kao rivala, pa će iz prve ruke moći da se uvjeri u njihove sličnosti i razlike.

"Njegov napredak je nevjerovatan, iz godine u godinu. Počeo sam više da ga pratim kada je došao u NBA, jer sam ja tada već bio ovdje. Prije toga ga je bilo teže pratiti, ali znam da je bio MVP u Turskoj i da je bio jedan od najboljih igrača, odnosno mladih igrača u Turskoj. Definitivno sam znao za njega. On je tipičan evropski visoki igrač, jer zna sve. Zna da šutira, zna da dodaje, može da napadne iz driblinga, prilično je pokretljiv. Veoma sam uzbuđen što ću igrati sa njim poslije toliko godina tokom kojih sam igrao protiv njega. Mislim da uvijek može dobro da funkcioniše kada imate dvojicu Evropljana. Mentalitet nam je pomalo drugačiji, ali to vam donosi još jednu kartu u igri, još jednu mogućnost. Biće zanimljivo vidjeti kako će to izgledati. Takođe je veoma lijepo vidjeti njegov razvoj i radujem se njegovoj budućnosti. Mislim da ima zaista ogroman potencijal", kaže Bogdanović.

Vidi opis Amerikanci pitali Bogdana sve o "bejbi Jokiću": Čim je stigao u Teksas morao je da ga hvali Košarkaš Denvera Nikola Jokić. Nikola Jokić na utakmici protiv Memfisa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ipak, Bogdanović je u prvi plan istakao drugog košarkaša Hjustona. Posebno mu je drago što će moći da igra sa Fredom Vanvlitom, jer obožava njegov stil igre.

"Da, definitivno. Fred. Fred Vanvlit. Mislim da je on jedan od onih plejmejkera stare škole, zaista sjajan plejmejker. Razmišlja o svima, razmišlja o tome kako utakmica teče, o vremenu i situaciji na terenu, o svemu. Ne razmišlja samo o poenima, asistencijama ili jednom konkretnom posedu. Veoma se radujem igranju sa njim. Pratim njegov razvoj još od dana u Torontu, njegovu priču i čitavu karijeru, tako da mi je posebno drago zbog toga", istakao je novi igrač Hjustona.