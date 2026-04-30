Lebron očitao bukvicu Šengunu: Turčin za ovo prozivao Jokića, sad je dobio lekciju pred svima

Verbalni okršaj legendarnog Lebrona Džejmsa i Alperena Šenguna privukao je veliku pažnju u NBA ligi
NBA završnica postaje sve napetija, pa tako i sami igrači u nekim trenucima "gube konce". Ipak, zanimljivo je gledati faze kroz koje prolaze svi na terenu, pa čak i legendarni Lebron Džejms koji ima autoritet u najjačoj ligi na svijetu kao malo ko. Ipak, cilj opravdava sredstvo - pobjeda je bila imperativ, pa je Alperen Šengun pokušao da uznemiri rivala. Naravno, nije uspio.
Umjesto da naljuti "Kralja", Šengun je dobio lekciju. Sredinom posljednje četvrtine u susretu Los Anđeles Lejkersa i Hjuston Rokitsa, došlo je do verbalnog sukoba jednog od najboljih svih vremena i momka koji bi tek trebalo da se dokaže na najvećoj sceni. Lebron je iznudio faul i dok je stajao na liniji penala čuo je dobacivanje Alperena Šenguna.
Pogledajte situaciju koja je naljutila Lebrona Džjemsa:
"Not you... not you.. you don't say that.. you don't say that....you the only one that can't say that SOFT ASS TALL GUY"— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod (@big_business_)April 30, 2026
Turčin je dobacio da je faul bio mekan, što je "Kralju" nikako nije dopalo, pa je riješio da se suprotstavi. Lebron je bio izričit, pa je Šengunu u lice rekao kako je igrač koji ponajviše dobija "sumnjive" faulove.
"Kažeš da je bio 'mekan faul'? To ovdje svako može da kaže, ali ne i ti... Ti si jedina osoba ovdje kojoj nije dozvoljeno da to kaže", odbrusio je Lebron.
Ipak, Lejkersi na kraju nisu uspjeli da ostvare pobjedu na domaćem terenu, Hjuston je slavio 99:93, ali "jezeraši" i dalje imaju prednost i vode 3:2 u seriji. Da li će se Lejkersi slaviti ili će Hjuston izjednačiti biće poznato u meču koji je u subotu ujutru na programu od 3.30.
Ujedno, ovo nije prvi put da se Šengun žalio zbog faulova. Nedavno je takozvani "bejbi Jokić" rekao i za srpskog košarkaša Nikolu Jokića kako je "bijeli medvjed" NBA lige. Tom prilikom aludirao je na zaštitnički nastrojene sudije kad je u pitanju Somborac.
"On je trostruki MVP. Siguran sam da ni on nije dobijao te kriterijume kada je bio mojih godina. Tako da, vremenom ću i ja doći do toga. Mnogo je radio da bi stigao tu gdje jeste i da bi dobio te pozicije u reketu. Ipak, to spušta drugog igrača, jer praktično ne možete ništa da uradite. On već pogađa teške šuteve, a kada uz to praktično ne smijete ni da ga dodirnete, jako ga je teško čuvati", dodao je Šengun poslije jednog od mečeva u tekućoj sezoni.