Bejbi Jokić dokazao da poštuje Lebrona Džejmsa

Alperen Šengun svojim ponašanjem izazvao podsmijeh u Americi, ali i velike pohvale kod onih koji su prepoznali njegovo vaspitanje.

Izvor: x.com/Fergycookedd

Centar Hjuston Roketsa Alperen Šengun (23) ustao je i pognuo glavu čim je vidio da će ispred njega proći Lebron Džejms (41). Najtalentovaniji visoki igrač Evrope odao je poštovanje i pokazao vaspitanje, koje je zabilježila i kamera.

"Brate, u suzama sam", pisao je jedan nalog na društvenim mrežama koji objavljuje sadržaj o Lebronu Džejmsu, uz emotike koji plaču od smijeha.

"On je Turčin koji je lijepo vaspitan, posebno u odnosu prema starijima i nadređenima. To je znak poštovanja. Ovo je zapravo baš lijepo i toplo ponašanje Alperena Šenguna".

Pogledajte taj gest:

Yo im crying real tears he thought he was getting dap pic.twitter.com/sfeib3hZBh — ⚡️ (@Fergycookedd)April 20, 2026

Košarkaš iz Giresuna nije uspio da spriječi poraz svog tima od Los Anđeles Lejkersa (98:107), iako za najveći tim na svijetu nisu igrali ni Luka Dončić, ni Ostin Rivs. Alperen Šengun je bio najbolji strijelac ekipe sa 19, ali je na drugoj strani raspucan bio Luk Kenard (27), a Lebron Džejms je sa 13 asistencija preuzeo na sebe organizaciju igre i bio u tome veoma uspješan.

Drugi meč ove serije biće odigran u srijedu ujutru od 4.30 časova i nema naznaka da bi Luka Dončić mogao da se vrati do tog meča. Podsjetimo, on se liječio u Španiji, gledao u Madridu utakmicu Reala protiv Crvene zvezde i vratio se u Los Anđeles, gdje još nema potvrde kada će opet zaigrati za Lejkerse.

Hjuston Roketsi igrali su bez svog najboljeg strijelca Kevina Durenta zbog povrede kolena i još nije poznato da li će igrati u drugom meču. Njegovo koljeno je bandažirano i u Teksasu se nadaju da će uspjeti da stane na teren i da pomogne ekipi da izjednači na početku serije.