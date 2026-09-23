Marko Nikolić je pričao o reprezentacijama Srbije i Grčke pred međusobni okršaj u Beogradu u Ligi nacija.

Izvor: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

Marko Nikolić u Grčkoj pravi velike uspjehe sa ekipom atinskog AEK-a, ali u isto vrijeme prati dešavanja u srpskom fudbalu, kako u klupskom tako i reprezentativnom. Upravo će reprezentacije Srbije i Grčke da odmjere snage u Ligi nacija 24. septembra (20.45).

"Neću biti na utakmici uživo. Grčka je vrlo potentna, mlada, perspektivna i neprijatna reprezentacija. Iznenađujući je kvalitet transfera grčkih igrača. Ovo ljeto je primjer za to. U zbiru 150 miliona evra ili više, da ne sabiram sada. Svi su po 20-25-30 miliona evra. Pogledajte klubove u kojima igraju, to govori o kvalitetu", rekao je Nikolić.

Ima puno povjerenje u "orlove" i u njihov kvalitet uprkos raznim osporavanjima.

"Vjerujem u srpski tim. Ne slažem se sa ocjenama da nemamo kvalitet. Imamo dobrog selektora Paunovića. Ključ je da kreiramo dobar ambijent. Sjetite se perioda kod Radomira Antića i ambijent koji je bio. Treba učiti iz prošlosti. Neizvjesnost očekujem u oba meča, ne bih dao prednost nikome, jer su obje ekipe kvalitetne."

"Veljko je bio povrijeđen"

Vidi opis Marko Nikolić upozorava Veljka Paunovića: "To je neprijatna reprezentacija" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Veljko Paunović je priznao da je nudio ostavku poslije haosa u junu i neodazivanja velikog broja igrača za prijateljske mečeve. Porazi od Zelenortskih Ostrva (3:0) i Meksika (5:1) su ga uzdrmali. Upravo je jedno od pitanja za Marka bilo u vezi sa dešavanjima u junu.

"Veljko je bio jako povrijeđen, vidjelo se to time što je bilo u junu. Ne snosi on odgovornost, loša organizacija je dovela do neprijatne situacije za novog selektora. Prihvatile su ga široke narodne mase kada je došao na tu poziciju. U njegovom tonalitetu i izjavama vidim novu energiju i siguran sam da će sa novim saradnicima i novim momcima da kreira dobar ambijent."

"Ne znam kada, ali desiće se"

Uvjeren je Nikolić da će reprezentacija Srbije kad-tad da "eksplodira" i da ostvari dobar rezultat. Prokomentarisao je to kroz smjenu generacija koja je već počela u ekipi.

"To je uvijek tako, ja sam uvijek optimista. Očekujem momenat kada će naša reprezentacija da napravi dobar rezultat, ima potencijal. Mislim da će se to desiti. Kada? Ne znam, ali mislim da će se desiti", zaključio je Nikolić.