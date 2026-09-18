Trener PAOK-a Andrea Trinkijeri je poslije pobede svog tima nad Partizanom analizirao utakmicu u Atini.

Izvor: MN PRESS

Bivši trener Partizana Andrea Trinkijeri je uspio da nametne bolan poraz crno-bijelima. Beograđani su uz zvuk sirene izgubili utakmicu u Atini, a poslije meča iskusni Italijan je analizirao utakmicu. Kao i obično, čuli smo komentare karakteristične za trenera PAOK-a, ali je Trinkijeri podvukao i da pobjedu u pripremnom meču ne bi trebalo previše veličati.

"Ovo je velika pobjeda u predsezoni. Kraj. Mentalitet je važan. Partizan je igrao čvrstu košarku, zbog toga smo promašili neke šuteve. Ovo je prijateljska utakmica, ne treba da se uzdižemo, ali je važno što smo se borili za ovaj dres, težak dres na našim ramenima. Trener može da radi na raznim aspektima utakmice, kako odbrani, tako i napadu, ali predsezona za mene je za standarde. Moj tim je neke stvari radio veoma dobro", započeo je Trinkijeri.

Vidi opis Andrea Trinkijeri poslije pobjede nad Partizanom: "Želim da jurim snove" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nema sumnje da je senzacionalna pobjeda naterala igrače PAOK-a da više vjeruju u sebe, ali Trinkijeri tvrdi:

"Njima ovakva utakmica nije potrebna... da bi se zapalili. Već su takvi, stalno su na maksimumu. Moram da uradim sve što mogu kako bi moja ekipa nastavila da radi i napreduje. Znate, biti trener ekipe koja ima ovakve navijače isto je kao biti trener Panatinaikosa, Olimpijakosa ili Fenerbahčea. Imaju navijačku bazu koja vas tjera da idete preko sopstvenih granica. Moram da guram igrače da pruže najbolje što imaju. Ostalo će doći", rekao je bivši trener Partizana.

O Niku Kalatesu "Postoje segmenti koje treba da uglancamo. Mislim da je Kalates u ovom meču igrao tragično. Promašio je pet zicera. Sutra ujutru u sedam imaće trening zicera. Kada dođemo do dodavanja, tu je Bog. Čarobnjak", rekao je Trinkijeri.

Na pitanje o Markusu Forestu, koji je donio pobjedu PAOK-u, Trinkijeri je u svom stilu kratko rekao: "Forest? Aleluja".

Šta je Trinkijeri rekao PAOK-u?

Džedi Osman, koji je bio sjajan u Panatinaikosu minule sezone, riješio je da karijeru nastavi u nižem rangu takmičenja i u najboljim igračkim godinama obuče dres PAOK-a. Na terenu je dokazao da je lider, pošto je bio najefikasniji u timu.

"Ne bih bio dobar trener kad bih pričao samo o pojedincima. Volim da treniram ekipu, volim sve što rade. Prihvatam njihove mane, prihvatam ih takve kakvi jesu. Moj posao je da ih učinim boljima. Zašto, recimo, ne govorimo o Hugazu? Bio je veoma važan za naš napad. Džedi je Džedi. Njegov osmijeh je najbolje što imamo, u redu? Ali zašto ne govorimo i o posljednjem skoku najmanjeg igrača na terenu, Trevora Hadžinsa? Taj posljednji skok, kada smo bili mrtvi, promašen šut, a onda je on uzeo loptu. Bio je to ofanzivni skok, ne defanzivni. Ima mnogo takvih stvari. Ovo je timski sport i bilo bi veoma površno svesti sliku jedne utakmice na ime jednog igrača."

PAOK izgleda sjajno, pa ostaje pitanje može li ovaj tim ugroziti Olimpijakos i Panatinaikos u grčkom takmičenju.

"Imamo želju da jednog dana to uradimo, ali bilo bi potpuno ludo pomisliti da za tri mjeseca možemo da smanjimo razliku u odnosu na ekipe koje su tamo gdje jesu već 20 ili 30 godina. Cilj je da se sami sa sobom takmičimo. Svakog dana želimo da dođemo u dvoranu i budemo bolji. Mogao bih sada da budem veoma površan i da kažem: 'Želimo da se takmičimo sa njima.' Ali put je dug, veoma dug. I ide uzbrdo. Nije lako smanjiti tu razliku. Mislim da smo u pojedinim momentima protiv Partizana, kada su oni podigli fizički nivo igre, mi fizički pali. Šta mislite da bi se dogodilo kada biste igrali protiv Panatinaikosa i Olimpijakosa? Ali napravio sam grešku. To čak nije ambicija, to je san. A ja želim da jurim snove", zaključio je Trinkijeri.

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(MONDO)