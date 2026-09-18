Partizan je izgubio u neizvjesnoj završnici polufinalnog turnira u Atini, a trener crno-bijelih Đoan Penjaroja oglasio se poslije meča.

Izvor: MN PRESS

Partizan je igrao toplo-hladno u polufinalu turnira Pavlos Janakopulos u Atini. Poslije završnice koja je pripala solunskoj ekipi, španski stručnjak Đoan Penjaroja govorio je o momentima kojima nije bio zadovoljan, ali je potom naglasio da poraz u pripremnom periodu nije tragedija za crno-bijele.

"Utakmica je bila dobra za nas, učimo različite situacije kroz igru. Očigledno je da želimo da pobijedimo, ali to sada nije najvažnije. Bolje je izgubiti meč na ovakav način (uz zvuk sirene) nego u zvaničnoj utakmici. Rekao bih da smo pokazali i dobre i loše stvari, kad je riječ o odbrani... igrali smo mekano, posebno u prve tri četvrtine. U posljednjoj četvrtini je trebalo bolje da iskontrolišemo defanzivni skok, vjerovatno... ali na kraju, ovo je dobar meč za učenje i pripremu za naredne duele", rekao je trener Partizana.

Vidi opis Đoan Penjaroja ne žali zbog poraza Partizana: "Bolje da sada bude ovako" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: arena sport premijum 1 Br. slika: 6 6 / 6 AD

Iako je Partizan izgubio, postoji opravdani optimizam. "U ovom trenutku sam zadovoljan, to je normalno. Čini mi se da nam je ovo prva utakmica u kojoj smo bili samo bez Žofrija Lovernja, sa manje-više kompletnim sastavom. Trebaće nam vremena, ali zadovoljan sam."

"Zadovoljan sam jer imamo prave radnike"

Partizan je poprilično promijenio sastav tima u odnosu na prošlu sezonu. "Zadovoljan sam jer imamo prave radnike. Mislim da je atmosfera dobra, ali moramo da učimo jer je takmičenje koje nas čeka preteško i moramo svesti greške na minimum."

"To je bila greška" Tanasković je odigrao sjajan meč, ako se izuzme sama završnica susreta. "Jeste, to je greška, ali nije najvažnija stvar. Poslije toga je uslijedio važan ofanzivni skok rivala za otvorenu trojku. Jasno je da je to bila bitna izgubljena lopta, ali danas to nije presudno."

S druge strane, Partizan je naspram sebe imao potencijalnog evroligaša, ekipu PAOK-a koju vodi Andrea Trinkijeri. Trebalo bi imati u vidu da je u pitanju vrlo konkurentan i ambiciozan tim. "PAOK je jedan od najozbiljnijih kandidata za osvajanje Evrokupa. To je sasvim jasno - imaju odličnog trenera, veoma dobar tim i nevjerovatan budžet za nivo Evrokupa. Vjerovatno su i jedni od pretendenata za plasman u Evroligu sljedeće sezone, imaju zaista mnogo opcija", zaključio je Penjaroja.

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