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Amerikanac zaobišao Partizan i došao kod Nikole Jokića

Amerikanac zaobišao Partizan i došao kod Nikole Jokića

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kem Vitmor potpisao je dvosmjerni ugovor sa Denverom što znači da i definitivno neće doći u Partizan.

denver doveo kema vitmora Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia /AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Denver je doveo još jedno pojačanje Nikoli Jokiću. I to Kema Vitmora, igrača koji se dovodio u vezu sa Partizanom. Spekulisalo se o potencijalnom dolasku u Humsku, ali će umjesto toga da završi u Koloradu.

Informaciju o tome prenio je Šems Čaranija koji je otkrio da je u pitanju dvosmjerni ugovor sa čovjekom koji je odigrao 119 utakmica u dosadašnjoj karijeri u NBA ligi. Dvosmjerni ugovor znači da će igrati i za Denver i za njihovu filijalu u Razvojnoj ligi.

Američki košarkaš igra na poziciji krila. Izabran je kao 20. pik na draftu 2023. godine od strane Hjustona. Tamo je proveo dvije sezone, trejdovan je u Vašington, pa je u avgustu poslat u Klivlend koji ga je brzo otpustio. Do ugovora sa Nagetsima je bio slobodan igrač.

U NBA karijeri je imao prosjek od 10,5 poena i 3,3 skoka po utakmici.

Kako izgleda tim Denvera?

Vlasnici Denvera očigledno nemaju namjeru da "odriješe kesu" i da dovedu Jokiću neko veliko ime. Posljednji je stigao Demar Derozen i teško da sa ovakvim timom imaju ozbiljnu šansu da napadnu titulu.

Ovako trenutno izgleda tim Denvera:

  • Nikola Jokić
  • Džamal Marej
  • Eron Gordon
  • Kristijan Braun
  • Demar Derozen
  • Marvin Begli
  • Alfa Dijalo
  • Trevon Brazile
  • Dearon Holms
  • Spenser Džouns
  • Tajus Džouns
  • Zik Nađi
  • Džulijan Stroter
  • Loni Voker

Dvosmjerni ugovori:

  • Brajs Hopkins
  • Kej Džejs Simpson
  • Kem Vitmor

BONUS VIDEO:

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00:28
Nikola Jokić dobio nagradu ikona ABA lige
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Denver

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