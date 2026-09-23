logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čima Moneke posljednji na listi Eurohupsa: Zamjerio jer su ga proglasili 50. igračem Evrolige

Čima Moneke posljednji na listi Eurohupsa: Zamjerio jer su ga proglasili 50. igračem Evrolige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Čima Moneke proglašen 50. najboljim igračem Evrolige na listi Eurohupsa, što mu nije prijalo, a njegov komentar izazvao je pažnju javnosti.

Čima Moneke ljut zbog izbora Eurohoops Izvor: MN PRESS

Krilni košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke proglašen je za 50. igrača Evrolige u izboru specijalizovanog portala "Eurohups", koji je birao Top 50 košarkaša najjačeg takmičenja. Nije mu to prijalo, što se moglo vidjeti i po njegovom komentaru na tu vijest. Nigerijac je napisao "Europoops", uvredljivo ubacivši u ime portala englesku riječ "Poop" ("Izmet").

Košarkaš Zvezde Džordan Nvora takođe je uvršten u tu listu, na 44. mjesto, i ni njemu se to nije svidjelo. "Nisam znao da Eurohups ovako provocira", napisao je Nigerijac.

Izvor: Instagram

Tu je i Džered Batler, najbolji igrač Zvezde koji je ocijenjen kao 39. igrač na Eurohupsovoj listi.

Crvena zvezda počinje evroligašku sezonu u četvrtak utakmicom protiv Žalgirisa i cijeli tim, a posebno Batler, Nvora i Moneke kao lideri, imaće zadatak da se iskupe za katastrofalan kraj prošle sezone, u kojem su igrali jako loše u svim takmičenjima.

Ova lista je naljutila Monekea: Milutinov u Top 10

"Eurohups" je u osvit nove sezone objavio listu najboljih igrača Evrope, prema kojoj je najbolji Bugarin iz Olimpijakosa Saša Vezenkov, a visoko sedmo mjesto zauzima srpski centar Olimpijakosa Nikola Milutinov. Od igrača "vječitih" rivala, plejmejker Partizana Karlik Džouns zauzima 19. mjesto.

  1. Saša Vezenkov (Olimpijakos)
  2. Kendrik Nan (Panatinaikos)
  3. Evan Furnije (Olimpijakos)
  4. Najdžel Hejs-Dejvis (Panatinaikos)
  5. Žan Montero (Olimpijakos)
  6. Majk Džejms (Efes)
  7. Nikola Milutinov (Olimpijakos)
  8. Silvan Fransisko (Panatinaikos)
  9. Tejlen Horton-Taker (Fenerbahče)
  10. Valter "Edi" Tavares (Real Madrid)
  11. Ilajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv)
  12. Jonas Valančjunas (Žalgiris)
  13. Vejd Boldvin (Fenerbahče)
  14. Geršon Jabusele (Panatinaikos)
  15. Fakundo Kampaco (Real Madrid)
  16. Kevin Panter (Barselona)
  17. Tajler Dorsi (Olimpijakos)
  18. Timote Luvavu (Real Madrid)
  19. Karlik Džouns (Partizan)
  20. Nadir Hifi (Pariz)
  21. Mouzes Rajt (Armani)
  22. Šejn Larkin (Fenerbahče)
  23. Isak Bonga (Panatinaikos)
  24. Dario Šarić (Anadolu Efes)
  25. Danijel Oturu (Hapoel Tel Aviv)
  26. Ti-Džej Šorts (Valensija)
  27. Kodi Miler-Mekintajer (Olimpijakos)
  28. Karsen Edvards (Žalgiris)
  29. Džanan Musa (Dubai)
  30. Mfiondu Kabengele (Dubai)
  31. Tornike Šengelija (Dubai)
  32. Tajris Martin (Barselona)
  33. Kameron Tejlor (Valensija)
  34. Branku Badio (Panatinaikos)
  35. Matijas Lesor (Panatinaikos)
  36. Alek Piters (Armani)
  37. Zek Ledej (Hapoel Tel Aviv)
  38. Mekinli Rajt (Dubai)
  39. Džered Batler (Crvena zvezda)
  40. Armoni Bruks (Valensija)
  41. Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv)
  42. Ti-Džej Voren (Pariz)
  43. Džejlen Hoard (Makabi Tel Aviv)
  44. Džordan Nvora (Crvena zvezda)
  45. Devon Hol (Armani)
  46. Eli Okobo (Dubai)
  47. Šejvon Šilds (Fenerbahče)
  48. Džordan Lojd (Efes)
  49. Trent Forest (Fenerbahče)
  50. Čima Moneke (Crvena zvezda)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čima Moneke Evroliga KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC