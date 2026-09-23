Čima Moneke proglašen 50. najboljim igračem Evrolige na listi Eurohupsa, što mu nije prijalo, a njegov komentar izazvao je pažnju javnosti.

Izvor: MN PRESS

Krilni košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke proglašen je za 50. igrača Evrolige u izboru specijalizovanog portala "Eurohups", koji je birao Top 50 košarkaša najjačeg takmičenja. Nije mu to prijalo, što se moglo vidjeti i po njegovom komentaru na tu vijest. Nigerijac je napisao "Europoops", uvredljivo ubacivši u ime portala englesku riječ "Poop" ("Izmet").

Košarkaš Zvezde Džordan Nvora takođe je uvršten u tu listu, na 44. mjesto, i ni njemu se to nije svidjelo. "Nisam znao da Eurohups ovako provocira", napisao je Nigerijac.

Izvor: Instagram

Tu je i Džered Batler, najbolji igrač Zvezde koji je ocijenjen kao 39. igrač na Eurohupsovoj listi.

Crvena zvezda počinje evroligašku sezonu u četvrtak utakmicom protiv Žalgirisa i cijeli tim, a posebno Batler, Nvora i Moneke kao lideri, imaće zadatak da se iskupe za katastrofalan kraj prošle sezone, u kojem su igrali jako loše u svim takmičenjima.

Ova lista je naljutila Monekea: Milutinov u Top 10

Vidi opis Čima Moneke posljednji na listi Eurohupsa: Zamjerio jer su ga proglasili 50. igračem Evrolige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: EK/Eurokinissi Sports Br. slika: 8 8 / 8

"Eurohups" je u osvit nove sezone objavio listu najboljih igrača Evrope, prema kojoj je najbolji Bugarin iz Olimpijakosa Saša Vezenkov, a visoko sedmo mjesto zauzima srpski centar Olimpijakosa Nikola Milutinov. Od igrača "vječitih" rivala, plejmejker Partizana Karlik Džouns zauzima 19. mjesto.