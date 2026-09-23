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Nikola Kalinić prvi put u trenerskoj ulozi u Evroligi (VIDEO)

Nikola Kalinić prvi put u trenerskoj ulozi u Evroligi (VIDEO)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikola Kalinić započinje novu karijeru kao trener Crvene zvezde, dok se ekipa priprema za meč protiv Žalgirisa.

nikola kalinic prvi put trener zvezde u evroligi Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Dan pred prvog meča Crvene zvezde u sezoni 2026/27, protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni (20 časova), crveno-bijeli su se na otvorenom treningu spremali za početak sezone. I tada, kao sigurno i narednih nedjelja, novinarima je bilo neobično da gledaju Nikolu Kalinića kako dodaje loptu, a ne šutira.

Najznačajniji igrač Zvezde u 21. vijeku ovog ljeta je završio karijeru i postao trener u stručnom štabu Ibona Navara, pa je i ove srijede na treningu učestvovao u pripremi ekipe za meč protiv Litvanaca.

Pogledajte Nikolu Kalinića u novoj ulozi:

Pogledajte

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Trening kosarkasa Crvene zvezde: Nikola Kalinic u novoj ulozi
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Pravio sam gluposti, ali nikad nisam odustajao"

"To je to, došao je momenat da se kaže dosta. Jedno divno putovanje od 17 godina dolazi do kraja. Imao sam nevjerovatnu sreću da sve što sam ikada želio, uspio sam da uradim. Upoznao sam svijet, stekao prijatelje, osvojio titule, uživao igrajući se i takmičeći se. Pravio sam greške i gluposti i budalaštine, bilo ih je gomila, ali nikada nisam odustajao", napisao je Nikola Kalinić prije mjesec dana, obrazlažući u avgustu svoju odluku da se povuče.

Kalinić će u četvrtak prvi put obući odijelo i sjesti na klupu iza Ibona Navara.

Bonus video: 

Pogledajte

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Nikola Kalinić navija na meču Zvezda - Zlatibor
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

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