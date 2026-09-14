Srbija izgubila bitku za Vasilija Markovića: Odlučio je za koju će reprezentaciju igrati

Fudbalski savez Srbije bio zainteresovan, ali Vasilije Marković postaje reprezentativac Austrije.

Izvor: Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Talentovani fudbaler Vasilije Marković (18), vezni fudbaler Austrije iz Beča, neće u karijeri nositi dres Srbije! Iako su njegovi roditelji srpskog porijekla, momak koji je rođen u Beču dobio je i prihvatio poziv u seniorsku reprezentaciju Austrije - nakon što je već odigrao tridesetak mečeva za mlađe kategorije tog nacionalnog tima.

Sasvim je očekivano da Vasilije već krajem septembra ili početkom oktobra odigra prve zvanične mečeve za seniorsku reprezentaciju Austrije i tako sebi definitivno odredi budućnost. Nakon tih mečeva biće jasno da on nikada neće obući dres reprezentacije Srbije, bez obzira na njegovo porijeklo i želju FSS da promijeni opremu koju već godinama nosi.

Kada je do Austrije stigla vijest da se Fudbalski savez Srbije zainteresovao za Vasilija Markovića, reagovali su izuzetno brzo. Talentovani vezni fudbaler odmah je dobio poziv u nacionalni tim, da bi se u bliskoj budućnosti izbjegle bilo kakve komplikacije. Ovakvim potezom i pozivom u nacionalni tim oduševljeni su i u Austriji iz Beča jer sada ponovo imaju reprezentativca.

Inače, Vasilije Marković je klasičan centralni vezni fudbaler, visok oko 182 centimetra. Igra u oba pravca i ima jako dobru građu za seniorski fudbal, što i pokazuje na početku profesionalne karijere. Marković je ove sezone uglavnom starter na mečevima Austrije, a već je upisao 11 nastupa, jedan gol i jednu asistenciju u novoj sezoni. Debitovao je prošle sezone, kada je šansu dobio na 13 mečeva prvog tima.

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