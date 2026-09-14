logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija izgubila bitku za Vasilija Markovića: Odlučio je za koju će reprezentaciju igrati

Srbija izgubila bitku za Vasilija Markovića: Odlučio je za koju će reprezentaciju igrati

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbalski savez Srbije bio zainteresovan, ali Vasilije Marković postaje reprezentativac Austrije.

Vasilije Marković neće igrati za Srbiju nego za Austriju Izvor: Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Talentovani fudbaler Vasilije Marković (18), vezni fudbaler Austrije iz Beča, neće u karijeri nositi dres Srbije! Iako su njegovi roditelji srpskog porijekla, momak koji je rođen u Beču dobio je i prihvatio poziv u seniorsku reprezentaciju Austrije - nakon što je već odigrao tridesetak mečeva za mlađe kategorije tog nacionalnog tima.

Sasvim je očekivano da Vasilije već krajem septembra ili početkom oktobra odigra prve zvanične mečeve za seniorsku reprezentaciju Austrije i tako sebi definitivno odredi budućnost. Nakon tih mečeva biće jasno da on nikada neće obući dres reprezentacije Srbije, bez obzira na njegovo porijeklo i želju FSS da promijeni opremu koju već godinama nosi.

Kada je do Austrije stigla vijest da se Fudbalski savez Srbije zainteresovao za Vasilija Markovića, reagovali su izuzetno brzo. Talentovani vezni fudbaler odmah je dobio poziv u nacionalni tim, da bi se u bliskoj budućnosti izbjegle bilo kakve komplikacije. Ovakvim potezom i pozivom u nacionalni tim oduševljeni su i u Austriji iz Beča jer sada ponovo imaju reprezentativca.

Inače, Vasilije Marković je klasičan centralni vezni fudbaler, visok oko 182 centimetra. Igra u oba pravca i ima jako dobru građu za seniorski fudbal, što i pokazuje na početku profesionalne karijere. Marković je ove sezone uglavnom starter na mečevima Austrije, a već je upisao 11 nastupa, jedan gol i jednu asistenciju u novoj sezoni. Debitovao je prošle sezone, kada je šansu dobio na 13 mečeva prvog tima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vasilije Marković Srbija Austrija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC